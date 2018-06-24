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加強情感教育 課審大會增列新課綱課程目標

中央社2018/06/24 19:49
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北24日電）教育部今天召開課審大會，國教署表示，鑒於近期社會案件紛擾，有課審委員建議加強情感教育，因此大會增列為綜合活動領域課程目標之一，相信未來教科書中會有更多著墨和討論。

教育部今天召開高級中等以下學校課程審議會審議大會，由總召集人、教育部代理部長姚立德主持，續審國中小暨普通型高中及技術型高中校綜合活動領域等新課綱草案。

教育部國民及學前教育署長邱乾國會後受訪時表示，現行國中小九年一貫課程的綜合活動學習領域，到了新課綱後將有些許調整，考量國小低年級較適合統整性教學，因此國小一、二年級的綜合活動領域將整併到生活課程，國小三年級至六年級的綜合活動領域才開始以領域教學方式實施。

邱乾國指出，國中階段的綜合活動包含家政、童軍、輔導，普通型高中除了原本必修的家政2學分外，原本的選修科目生命教育及生涯規劃，也將整合為必修科目，2科各1學分，而技術型高中則從生命教育、生涯規劃、家政、法律與生活、環境科學概論、生活科技、資訊科技等7科中，自選2科開4學分。

近期許多社會案件和感情糾紛或情感教育有關，邱乾國表示，有課審委員鑒於最近社會案件的紛擾，建議加強情感教育，因此課審大會決議修正綜合活動領域的目標，增列「與健康的情感表達與互動」，希望各教育階段都能強調和重視情感教育。

邱乾國指出，將情感教育列入課程目標後，包括課程的學習重點和學習表現都應該跟課程目標相呼應，相信未來納入教科書中，會有更多著墨和討論。（編輯：管中維）1070624

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