加強情感教育 課審大會增列新課綱課程目標

教育部國民及學前教育署長邱乾國會後受訪時表示，現行國中小九年一貫課程的綜合活動學習領域，到了新課綱後將有些許調整，考量國小低年級較適合統整性教學，因此國小一、二年級的綜合活動領域將整併到生活課程，國小三年級至六年級的綜合活動領域才開始以領域教學方式實施。

（中央社記者許秩維台北24日電）教育部今天召開課審大會，國教署表示，鑒於近期社會案件紛擾，有課審委員建議加強情感教育，因此大會增列為綜合活動領域課程目標之一，相信未來教科書中會有更多著墨和討論。

邱乾國指出，國中階段的綜合活動包含家政、童軍、輔導，普通型高中除了原本必修的家政2學分外，原本的選修科目生命教育及生涯規劃，也將整合為必修科目，2科各1學分，而技術型高中則從生命教育、生涯規劃、家政、法律與生活、環境科學概論、生活科技、資訊科技等7科中，自選2科開4學分。

近期許多社會案件和感情糾紛或情感教育有關，邱乾國表示，有課審委員鑒於最近社會案件的紛擾，建議加強情感教育，因此課審大會決議修正綜合活動領域的目標，增列「與健康的情感表達與互動」，希望各教育階段都能強調和重視情感教育。

邱乾國指出，將情感教育列入課程目標後，包括課程的學習重點和學習表現都應該跟課程目標相呼應，相信未來納入教科書中，會有更多著墨和討論。（編輯：管中維）1070624