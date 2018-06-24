華府智庫學者團到台南 多方對談了解台灣觀點

葛來儀在座談會致詞表示，參訪團已走訪了花蓮、台北等城市，希望此行可讓研究者對台南及台灣有更多歷史、文化等面向的了解，探索台灣與美國、甚至與全世界合作的契機。

台南市代理市長李孟諺表示，台灣與美國長久以來堅持相同價值與民主理念，無論在經濟貿易、區域安全或是民主政治上，互為重要夥伴。

他說，市府特地邀請台南各界的重要人士與會，包含南科管理局、台南在地企業，包括不銹鋼、綠能跑步機、科學中藥等業界代表，還有各自在專業領域上有所成就的「女力」，例如成功大學校長蘇慧貞和多位教授，期待參訪團可分享對於台美共同議題的見解，以利深化兩國的合作關係。

據台南市府發布新聞稿指出，現場交流氣氛愉快，布魯金斯學會印度專案主任暨外交政策專案研究員麥丹（Tanvi Madan）表示，這是她參加過諸多交流聚會中在性別安排上最好的一次。另外，具有水利專長的李孟諺也與訪團的水資源專家慕爾（Scott Moor）針對台南及台灣水利建設切磋，雙方各有所獲。

戰略與國際研究中心為美國重要的跨黨派外交政策智庫，聚焦於技術、公共政策、國際貿易、金融、能源等面向。其中的台美政策研究團是由葛來儀所推動，透過華府與台灣兩地政策研究活動，讓美國中生代政策工作者獲得第一手的深度台灣經驗，了解兩岸關係與世界局勢中的台灣觀點。此為訪團第2次到訪台南，參訪了台灣歷史博物館及文化古蹟，以訪察歷史脈絡對台灣觀點的影響。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070624