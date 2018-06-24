新創和大型企業爭相進駐 柏林辦公空間不足

（中央社柏林24日綜合外電報導）柏林圍牆倒塌近30年以來，每年約有4萬人為了工作遷往柏林。這些人不光是受到生氣蓬勃的科技新創公司吸引，在大型跨國企業工作的人也越來越多。

柏林從與世隔絕的低成本政府所在地，搖身一變成為歐洲的商業中心之一，辦公室供應卻一直無法趕上急遽成長的需求。

法國巴黎銀行房地產公司（BNP Paribas RealEstate）指出，柏林的營建工程較一年前成長90%，目前約有55.7萬平方公尺樓地板面積仍在施工。不過這在短期內無法帶來太多紓解，因為只有約1/4施工面積可在未來12個月內竣工，而且其中多數已被預定承租。