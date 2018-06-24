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中央社

陸媒老總吐真言：中國與西方差距仍大 切勿自誇

中央社2018/06/24 20:10
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北24日電）中國科技日報總編輯劉亞東日前公開直言，中國民眾有必要知道「我的國也有不厲害的地方，甚至還受制於人」，中國的科學技術與西方差距還很大，但卻被說成世界第一，這種論調就成了問題。

劉亞東還表示，「明明是在別人的地基上蓋了房子，非說自己有完全、永久產權」。麻煩的是，中國國內發出這些論調的人「忽悠了領導，忽悠了公眾，甚至忽悠了自己」。

劉亞東21日在科技日報舉辦的系列演講中還說，在某些關鍵技術領域，中國與西方已開發國家的差距不但沒有縮小，反而呈現擴大趨勢。像是美國的F135型航空發動機經過改進，推力高達22噸。中國大眾聽了都很著急，但著急也沒有用。

他表示，今年中國全國「兩會」過後，全國的輿論氛圍是「厲害了，我的國」。然而，中國民眾「有必要了解更多的東西，尤其應該知道『我的國也有不厲害的地方，甚至還受制於人』」。

劉亞東說，中國的科學技術與美國及西方已開發國家相比有很大差距，「這本來是常識，不是問題」。但中國國內偏偏有些人一會兒說「新四大發明」，一會兒說「全面趕超、主體超越，中國現在的經濟實力、科技實力、綜合國力都分別超越美國，成為世界第一」，說得有模有樣。

劉亞東表示，中國人更應該看到自己的差距和不足。像是大飛機，西方半個多世紀前就有了。至於正在苦苦追趕的載人登月，美國1969年就大功告成，到明年整整50年，「都是看得見、摸得著的差距」。

他直指，中國的輿論無疑對此起了推波助瀾的作用，為國際上的「中國威脅論」提供了口實。那些把中國建設成就誇大其詞的輿論，無論出於什麼動機「都有百害而無一利，其結果是誤國害民」。只有認識到差距，才有可能彌補差距，否則「中國夢將永遠是中國夢」。

劉亞東批評中國媒體常提及的「彎道超車」是「偽命題」，且是「投機取巧的代名詞」，很多實踐已證明彎道超車行不通。但「浮躁和浮誇是中國科技界流行的瘟疫」，至少已持續了20年。中國很多科技工作者「耐不住寂寞，坐不了冷板凳，總想走捷徑，彎道超車」。（編輯：邱國強）1070624

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