搶搭世足瘋！日本最強老媽　把這些人入菜變便當

日本有位老媽實在太強了！不但每天親手做便當給足球迷的兒子吃，還兼具「世足賽」熱潮，作了日本話題「大迫（勇也）不得了」便當以及塞內加爾總教練Aliou Cisse的辯子頭雷鬼便當，讓日本網友超吃驚，不斷瘋傳變話題。

日本足球迷「さいとー大地」在推特放上自己老媽的愛心便當，他是手球部的球員，但很愛足球，是當地清水心跳足球職業隊的粉絲。

21日中午，他一如往常跟朋友一起在教室吃便當，看到海苔跟飯，真的捨不得吃，他這樣形容：「我老媽的天份不得了，朋友也說「好扯！」、「超級像」。」

