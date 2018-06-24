搶搭世足瘋！日本最強老媽　把這些人入菜變便當

日本有位老媽實在太強了！不但每天親手做便當給足球迷的兒子吃，還兼具「世足賽」熱潮，作了日本話題「大迫（勇也）不得了」便當以及塞內加爾總教練Aliou Cisse的辯子頭雷鬼便當，讓日本網友超吃驚，不斷瘋傳變話題。
日本足球迷「さいとー大地」在推特放上自己老媽的愛心便當，他是手球部的球員，但很愛足球，是當地清水心跳足球職業隊的粉絲。
21日中午，他一如往常跟朋友一起在教室吃便當，看到海苔跟飯，真的捨不得吃，他這樣形容：「我老媽的天份不得了，朋友也說「好扯！」、「超級像」。」
▲大迫勇也不得了！便當。（圖／取自さいとー大地@お弁当（@78q_daichi）さん）
其實大迫「不得了」這句流行用語，是在2009年日本青年足球大會上開始流行，當時大迫勇也連續4場2球以上得分，因此對手也說出「大迫不得了（大迫半端ないって）的這句話！」
▲塞內加爾總教練Aliou Cisse也入菜變成便當。（圖／取自さいとー大地@お弁当（@78q_daichi）さん）
此外，塞內加爾總教練Aliou Cisse雷鬼造型，也被老媽青睞，隔天又做出「雷鬼便當」，老媽用糯米紙畫出Aliou Cisse的神韻，只能說「老媽真的不得了！」。