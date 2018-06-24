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中央社

李登輝提醒中國：台灣不會是你的敵人

中央社2018/06/24 20:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠沖繩糸滿24日專電）前總統李登輝今晚在沖繩（琉球）演說時表示，他要提醒中國，台灣不會是中國的敵人，中國最大的敵人是真民主、真自由。他說，有一天台灣將以自己的名字走進國際社會。

李登輝今晚在琉球台僑晚宴上發表約10分鐘日語演說表示，如果亞洲各國都能像台日這樣友好正面的互動，世界必定是美好、和平的，但現在的亞洲存在一個極大極不穩定的因素。

他說，中國在進入21世紀以來，在經濟、政治、軍事、科技等各方面強勢崛起。然而，中國的崛起是「霸權」，不是民主自由的文明。中國在亞洲帶來動盪，讓周邊國家的安全受到威脅，中國是亞洲局勢裡最不穩定的因素。

他表示，中國提出的「一帶一路」計畫是一個野心勃勃的霸權計畫，這套計畫將讓很多國家淪為中國的經濟殖民地。

李登輝痛批中國蠻橫霸道，台灣是感受最深的。尤其，中國至少有1000多枚飛彈瞄準台灣，常有大量戰機船艦編隊繞台，以武力恫嚇台灣。在外交上，用各種手段，挖台灣的邦交國，阻擾台灣參與國際組織。

在經濟上，中國從台灣廠商獵取高端技術，挖角台灣各種人才，還要那些台商放棄自主的政治思想，甚至宣誓效忠中共。中國利用金、權、色收買台灣同胞成為中國同路人，在內部分化與顛覆。

李登輝還說，中國用「中國夢」宣揚大中華思想；又用「九二共識」的說詞箝制台灣政經發展，種種「文攻武嚇」、「以武促統」、「以商逼政」、「收買分化」戲碼不斷上演，最終目的就是要併吞台灣，完成所謂的中國統一。

李登輝說：「我們不怕中共刻意矮化台灣，反而我們不能在內心當中，自我矮化。我知道有些人，被大中華思想困住，失去自我，失去盼望，不知何去何從。反而屈服於中共霸權，被短視近利收買。」

他抨擊中國政權悖離人類民主自由的價值，以富強繁榮的假象宣傳，編織一個「偉大的中國夢」來欺騙及愚弄中國人民，達到維繫中共專制政權的目的，對內一切的作為，均是以維持政權穩定為目標。

李登輝提醒中國政府：「台灣不會是你的敵人，現在不是，以後也不是。而你最大的敵人，則是『真民主』、『真自由』。而台灣正是這個真民主，真自由的代名詞而已。」

他說，如何為中國人民奠定永久的民主與自由、為全體中國人民追求永遠的幸福，才是中國政府應當積極思考的。中國若想成世界強國，絕非輸出霸權，而是應該輸出普世價值的文明。

他最後表示，台灣的民主與自由已成為全世界稱道的典範，相信台灣只要維持持續的追求、落實、深化民主與自由的狀態，不必擔憂外來所有的欺壓與干擾，終有一天，將以自已的名字走進國際社會。

演說結束後，李登輝被記者問到「今天心情有沒有很高興？」他答說：「有，很高興，我剛演說的話，你們都聽了嗎？」記者都回答；「有，都聽了」。

李登輝此行是接受日本台灣和平基金會理事長西田健次郎之邀，下午出席追悼台灣人戰亡者的紀念碑題字及揭碑典禮。他在慰靈碑上題「為國作見證」五個字。李登輝一行明天返國。（編輯：郭中翰）1070624

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