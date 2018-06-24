母鳥竟餵食雛鳥塑膠垃圾　照片超寫實喚醒大眾環保意識

在現今大自然環境遭到破壞的現代，也許你能看到小鳥築巢在電線桿上，或海豚將塑膠垃圾吃下肚的驚悚相片。這些因為環境污染；原生環境都遭到破壞的動物們，生活的空間更是日益狹窄，大量的人類生活垃圾以一種最殘酷的方式呈現在大眾面前。美國著名的環保攝影師Chris Jordan，希望藉由他的相片和影片去訴說出這些環境污染問題，他更花費時間名為拍攝名為信天翁（ALBATROSS）的電影，希望藉此能喚醒不僅僅只是環保意識，而是人類真正的愛與希望。

Chris Jordan從2009年開始到美國的中途島（Midway Atoll）拍攝信天翁。這個看似是鳥兒們的歡樂天堂，卻因為信天翁寶寶屍體的腐爛而現出原形，原來大部分的太平洋地區都已經被大量的人類生活垃圾所污染，鳥媽媽在為鳥寶寶覓食時，竟然將這些塑膠垃圾當做食物叼回窩裡，可反映初人類製造的塑膠垃圾對大自然造成多麼深遠的破壞。

蒙受塑膠之害的生物當然不只海鳥，幾乎所有海龜種類、海洋哺乳類、被列為瀕危物種的夏威夷僧海豹（Monachus schauinslandi）、蠵龜（Caretta caretta）也是塑膠受害者，事實上，2012年就有研究顯示超過600種生物受到海洋塑膠垃圾的影響，從微生物到大鯨魚都有，許多是因為誤食，更多是被垃圾、殘骸、漁網纏住身體，這些讓人驚呼的殘忍事實，也許正是政府現在一直強調無塑時代來臨的最好映證。

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