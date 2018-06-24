NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
新奇總覽寵物總覽男女之間網路追追追
即時跑馬燈嘉邑行善團助建橋　「仁鳴橋」通車54歲女星嫁小15歲夫　順利產女8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
新奇

母鳥竟餵食雛鳥塑膠垃圾　照片超寫實喚醒大眾環保意識

寵毛網2018/06/24 20:11
母鳥竟餵食雛鳥塑膠垃圾　照片超寫實喚醒大眾環保意識（圖／寵毛網）
母鳥竟餵食雛鳥塑膠垃圾　照片超寫實喚醒大眾環保意識（圖／寵毛網）

在現今大自然環境遭到破壞的現代，也許你能看到小鳥築巢在電線桿上，或海豚將塑膠垃圾吃下肚的驚悚相片。這些因為環境污染；原生環境都遭到破壞的動物們，生活的空間更是日益狹窄，大量的人類生活垃圾以一種最殘酷的方式呈現在大眾面前。美國著名的環保攝影師Chris Jordan，希望藉由他的相片和影片去訴說出這些環境污染問題，他更花費時間名為拍攝名為信天翁（ALBATROSS）的電影，希望藉此能喚醒不僅僅只是環保意識，而是人類真正的愛與希望。

攝影師拍攝在鳥類殘骸分解後，身體竟露出大量塑膠垃圾。

攝影師拍攝在鳥類殘骸分解後，身體竟露出大量塑膠垃圾。（圖／翻攝自Chris Jordan）

Chris Jordan從2009年開始到美國的中途島（Midway Atoll）拍攝信天翁。這個看似是鳥兒們的歡樂天堂，卻因為信天翁寶寶屍體的腐爛而現出原形，原來大部分的太平洋地區都已經被大量的人類生活垃圾所污染，鳥媽媽在為鳥寶寶覓食時，竟然將這些塑膠垃圾當做食物叼回窩裡，可反映初人類製造的塑膠垃圾對大自然造成多麼深遠的破壞。

信天翁媽媽照顧雛鳥的溫馨畫面，殊不知也許背後就是環境污染的遺害。

信天翁媽媽照顧雛鳥的溫馨畫面，殊不知也許背後就是環境污染的遺害。（圖／翻攝自Chris Jordan）

蒙受塑膠之害的生物當然不只海鳥，幾乎所有海龜種類、海洋哺乳類、被列為瀕危物種的夏威夷僧海豹（Monachus schauinslandi）、蠵龜（Caretta caretta）也是塑膠受害者，事實上，2012年就有研究顯示超過600種生物受到海洋塑膠垃圾的影響，從微生物到大鯨魚都有，許多是因為誤食，更多是被垃圾、殘骸、漁網纏住身體，這些讓人驚呼的殘忍事實，也許正是政府現在一直強調無塑時代來臨的最好映證。

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/

關鍵字chrisjordan信天翁塑膠垃圾環保
想證明子彈無法射穿書　網紅GG了

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan