施子謙半季8勝到手 有望挑戰阿甘障礙

統一獅與富邦悍將隊今天在澄清湖棒球場交手，為中職上半季例行賽最後一場比賽，獅隊先發投手施子謙總計投7局被敲6支安打，投出2次三振，僅在2局被林益全敲出2分砲掉分，拿下個人本季第8勝。

中華職棒近年打高投低，加上倚賴外籍先發投手，上一次有本土先發投手拿下單季10勝是2015年Lamigo桃猿隊王溢正（11勝）、中信兄弟鄭凱文（10勝），獅隊新秀投手施子謙新人球季第一年就投出亮眼表現，有機會挑戰蔡仲南在2002年寫下的新人球季14勝紀錄。

（中央社記者謝靜雯台北24日綜合報導）統一獅隊投手施子謙上半季最後一場出賽，7局優質先發，率隊以10比2擊敗富邦悍將，成為繼2015年王溢正、鄭凱文後首位半季8勝本土投手，有望挑戰新人年最多14勝紀錄。

獅隊打線發揮，全場敲出11支安打，鄭鎧文昨天比賽敲出再見滿貫砲，今天5局兩隊2比2平手時再開轟，個人本季第5轟替球隊4比2超前比數，獅隊6局再起大局，總計打了10個人次，單局攻下6分、奠定勝基。

施子謙獲頒單場最有價值球員（MVP），他表示隊友「嘟嘟」潘威倫是自己的偶像，今年上半季嘟嘟雖然受傷，但依然把他當成目標，施子謙也感謝打線幫忙，「學長真的很愛我，每次出賽都幫我打很多分，上場就是盡力去表現」。

施子謙半季拿下8勝為本季本土投手最多，除了有機會挑戰單季10勝外，也有機會改寫「阿甘」蔡仲南在2002年寫下的新人球季單季14勝紀錄；但施子謙不多想，「做好每天的訓練，也許下半球季又有不同的挑戰，盡力把自己想做的東西表現出來」。（編輯：吳協昌）1070624