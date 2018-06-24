庫許納批阿巴斯 稱美將宣布中東和平計畫

川普去年12月決定承認耶路撒冷（Jerusalem）是以色列首都，並將美國駐以大使館遷往這座聖城後，阿巴斯就拒絕和川普的執政團隊見面。巴勒斯坦人希望，日後獨立建國能定都東耶路撒冷。

在巴勒斯坦「聖城報」（Al Quds）今天以阿拉伯文刊出的專訪中，庫許納（Jared Kushner）質疑阿巴斯（Mahmoud Abbas）是否有能力達成和平協議，並表示美國近期內就會公布和平計畫提案。庫許納正在中東會見當地領袖，但未包含阿巴斯。

（中央社耶路撒冷24日綜合外電報導）美國總統川普的女婿兼高級顧問庫許納表示，即使巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯選擇維持觀望，華府仍可能逕自宣布中東和平計畫。阿巴斯對川普迄今所採取的中東政策憤怒不已。

根據華府發布的專訪英譯謄本，庫許納表示：「阿巴斯主席若願重返談判桌，我們已做好接觸準備；他若不願意，我們可能就會公開發布（中東和平）計畫。」

庫許納說：「不過我真的懷疑阿巴斯主席有多少能力，或是意願，能夠敲定協議。他所提出的論點在過去25年內從未改變。」

阿巴斯的發言人魯代納（Nabil Abu Rdainah）針對庫許納的專訪發表評論表示：「邁向和平的道路很清楚，就是承諾（以、巴）兩國方案，依據1967年的國界成立巴勒斯坦國，並以耶路撒冷為首都。這就是通往任何談判或會談的道路。」

在美國中東特使葛林布拉特（Jason Greenblatt）的陪同下，庫許納先前往約旦、沙烏地阿拉伯、卡達和埃及訪問，接著在22至23日和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談。庫許納指出，阿拉伯領袖都表示希望看到巴勒斯坦建國。

川普政府曾表示，若以、巴雙方同意兩國方案，華府就會予以支持。不過庫許納在專訪中並未保證巴勒斯坦建國，而這長久以來一直是美國中東政策的基礎。

庫許納表示：「我不想談論我們正在研擬協議的具體內容。」（譯者：陳宜君/核稿：林治平）1070624