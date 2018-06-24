嘉邑行善團助建橋　「仁鳴橋」通車

嘉邑行善團不遺餘力推動雲林在地基礎建設，和縣府建立良好的合作模式，仁鳴橋原為雲108線明正橋，因鄰近馬鳴山，所以改名為「仁鳴橋」，舊橋不符馬公厝大排治理規劃，造成橋梁跨距不足，造成鄰近地區淹水，為避免汛期洪水造成橋梁受損，影響交通安全，甚至波及沿線農田淹水，在褒忠鄉公所及地方各界積極協助下，由縣府補助褒忠鄉公所設計監造費新台幣150萬元，嘉邑行善團興辦橋梁工程及引道工程，總經費新台幣2,600萬元。



▲嘉邑行善團上香祝禱通車順利。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.24)

李進勇強調，縣府因經費有限，故即便心急建設縣內各項交通設施，總是緩不濟急，特別感謝嘉邑行善團及熱心志工協助修繕橋樑，完成地方的基礎建設。「仁鳴橋」24日啟用通車(長20公尺、寛22公尺)，完工後抬昇橋梁高程，增加大排通水斷面減少水患，感謝各界熱心人士之參與，並感謝嘉義市嘉邑行善團之善行，促使橋梁得以順利施工建造，通車後可便利地方人車通行及農產運輸。



▲精彩的花鼓表演。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.24)