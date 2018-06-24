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中央社

王毅：全體駐外使節 用習近平外交思想武裝頭腦

中央社2018/06/24 21:04
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北24日電）中共中央外事工作會議23日落幕、並確立「習近平外交思想」指導地位後，中國外交部今天召開全體駐外使節座談會。部長王毅要求，中國全體駐外使節要用習近平外交思想武裝頭腦、指導實踐。

新華社報導，這場座談會的目的，是為學習貫徹中共中央外事工作會議和總書記習近平講話的精神。

根據報導，中國國務委員兼外交部長王毅在會中「深入闡述習近平外交思想的重大意義、科學內涵和精神實質」，並要求全體駐外使節用習近平外交思想「武裝頭腦，指導實踐，埋頭苦幹，狠抓落實」。

王毅又說，要在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，不斷開創「新時代中國特色大國外交」的新局面，為實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現「中華民族偉大復興」的「中國夢」，作出新的更大貢獻。

報導指出，在會中，中國外交部中共黨委書記張業遂針對「加強外交隊伍黨的建設」和幹部隊伍管理、推進有關對外工作體制、機制改革等作工作報告。而除駐外使節外，中國駐國際組織代表及外交部駐香港、澳門公署特派員也有與會。

中共中央外事工作會議22至23日在北京召開，習近平在會中說，外交是「國家意志的集中體現」，必須堅持外交大權掌握在中共中央。而中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則作結論說，這項會議最重要的成果是「確立了習近平外交思想的指導地位」。（編輯：邱國強）1070624

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