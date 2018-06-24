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中央社

德執政聯盟內訌 梅克爾執政遇危機

中央社2018/06/24 21:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林育立柏林24日專電）與德國總理梅克爾聯合執政的基督教社會黨（CSU），近來在難民政策上唱反調，成為梅克爾執政12年來少見的嚴重內訌，德國政壇不排除國會重新大選的可能。

事件起因是基社黨籍的內政部長賽賀佛（HorstSeehofer）拒絕在歐洲聯盟（EU）其他國家登記的難民入境，梅克爾（Angela Merkel）則堅持難民問題必須全歐洲一起解決，位居歐洲地理中心的德國必須先與鄰國達成協議，不能自行其是，以鄰為壑。

過去10天來，賽賀佛增強施壓力道，高分貝對梅克爾下最後通牒，要她6月底前必須與歐盟各國達成協議，否則要下令邊境警察執行命令。

賽賀佛還威脅不聽命於總理，「我無法跟這個女人共事」、「如果總理對內政部長不滿意，乾脆結束聯合執政」，使政府前途岌岌可危。

基社黨與梅克爾領導的基督教民主黨（CDU）在國會隸屬同一黨團，號稱姐妹黨，關係向來友好，基社黨與基民黨如今鬧分家，可能改變德國的政治版圖。

基社黨來自德國面積最大的巴伐利亞邦，南部毗鄰奧地利，在2015年9月爆發的難民危機中首當其衝，從此在難民政策上與梅克爾意見分歧，雙方為了收容難民的人數該不該設上限而鬧得不可開交。

巴伐利亞邦將於10月舉行大選，民調顯示基社黨的支持度約4成上下，極可能失去過半數優勢，反觀極右的德國另類選擇黨（AfD）將首度進入邦議會，一般認為這是基社黨在難民政策上立場強硬的主因。

今天出刊的時事雜誌「明鏡周刊」（Der Spiegel）封面故事是「末日」，梅克爾招牌的菱形手勢在封面的圖繪上一如沙漏，裡面的沙快流光了。觀察家公認，這次內訌是梅克爾執政12年以來少見的危機。

南歐的義大利和希臘瀕臨地中海，獨自背負收容難民的負擔，東歐的匈牙利、波蘭等國拒絕接納難民，其它歐洲國家反難民的民意也節節攀升。歐洲如果再無法一起面對難民的挑戰，不僅梅克爾執政的地位不保，歐盟也將四分五裂。

因此，在梅克爾、歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）、法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）等人的倡議下，歐盟有16國的領袖，今天在布魯賽爾共商對策。（編輯：郭中翰）1070624

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