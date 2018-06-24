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健康幸福愛無毒　向毒品說「不」

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/24 21:55
▲2018「健康幸福愛無毒　攜手雲林Naturelife」反毒宣導活動。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.24)
▲2018「健康幸福愛無毒　攜手雲林Naturelife」反毒宣導活動。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.24)

雲林縣政府及臺灣雲林地方檢察署於24日假古坑鄉綠色隧道旁廣場辦理「健康幸福愛無毒　攜手雲林Naturelife」大型宣導活動，由縣長李進勇及古坑鄉長黃意玲帶領民眾一起參與這具有意義的反毒盛會。李進勇表示，全力推動反毒是建立和諧社會的重要基石，必須深植鄉親內心，盼能以此活動宣導民眾一同向毒品說「不」，建立雲林無毒空間。

雲林縣毒品危害防制中心也提醒各位鄉親，近年來毒品氾濫影響社會治安，施用族群更有年輕化趨勢，新興毒品濫用情形嚴重，不斷推陳出新，將毒品偽裝成咖啡包、糖果等多樣型態，以精美包裝吸引民眾使用。為落實反毒、拒毒並有效阻絕毒品來源及減少施用毒品人口，請民眾時時提高警覺，並留意家中孩子的交友情形，勿因一時好奇而使用毒品，勇敢向毒品說不。

活動由斗六家商學生以動感活力的熱舞表演來揭開序幕，並邀請環球科技大學MAFIAFOX舞團、雲林縣樂齡學習示範中心古坑樂活新庄隊、AMY藝術表演工作坊及花漾舞集進行熱舞表演，衛生局「津有心劇團」則獻出拒菸反毒用藥安全宣導短劇，強化民眾正確之拒毒反毒知識。 


▲2018「健康幸福愛無毒　攜手雲林Naturelife」反毒宣導活動。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.24)

關鍵字反毒宣導拒毒反毒毒品
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