健康幸福愛無毒　向毒品說「不」

雲林縣政府及臺灣雲林地方檢察署於24日假古坑鄉綠色隧道旁廣場辦理「健康幸福愛無毒 攜手雲林Naturelife」大型宣導活動，由縣長李進勇及古坑鄉長黃意玲帶領民眾一起參與這具有意義的反毒盛會。李進勇表示，全力推動反毒是建立和諧社會的重要基石，必須深植鄉親內心，盼能以此活動宣導民眾一同向毒品說「不」，建立雲林無毒空間。

雲林縣毒品危害防制中心也提醒各位鄉親，近年來毒品氾濫影響社會治安，施用族群更有年輕化趨勢，新興毒品濫用情形嚴重，不斷推陳出新，將毒品偽裝成咖啡包、糖果等多樣型態，以精美包裝吸引民眾使用。為落實反毒、拒毒並有效阻絕毒品來源及減少施用毒品人口，請民眾時時提高警覺，並留意家中孩子的交友情形，勿因一時好奇而使用毒品，勇敢向毒品說不。