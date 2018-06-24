金石堂城中店熄燈 書迷合影留念

（中央社記者吳欣紜台北24日電）金石堂城中店因租約到期、房東不續租，將於今年晚上10時結束34年歷史，在熄燈號亮起的倒數時刻，仍有不少書迷在店中挑書、選書，在書店各角落也能看到書迷忙著合影留念。

金石堂城中店駐足重慶南路34年時間，見證書街繁華，卻在今年4月時突然在臉書宣布，6月24日將是營業最終日，歡迎書迷至牆面留言與城中店說再見，引來大批書迷不捨。

在營業結束的倒數時刻，前往金石堂城中店途中可看到不少人提著金石堂的提袋滿載而歸，而在城中店這百年洋樓之中，也還有不少書迷駐足其中，除了挑書、選書外，更多的是希望能在這最後時刻把書店尾聲收入回憶之中。