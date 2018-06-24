家暴防治法20周年　雲林宣導啟動

雲林縣政府與財團法人雲林縣雲萱基金會於今(24)日假雲林縣文化中心迴廊共同辦理「家庭暴力防治法20周年慶宣導活動暨園遊會-防暴2.0讓愛升級一起來～我愛家人和愛人反暴力表演活動」計有20個社區和團體參賽，最高獎金為新台幣1萬元。 縣長李進勇表示，雲林縣近3年家暴通報量每年高達4仟件以上，民國104年通報案件4,455 件，民國105年通報案件4,309件，民國106年4,168件，平均每天有11.4件家庭暴力案件被通報，通報數為全國第8名，除六都之外僅次於彰化縣，希望透過辦理家暴宣導活動，喚起大家共同攜手建立「有愛社區、無暴家園」。

社會處長徐忠徹表示，今年適逢家庭暴力防治法公布施行20周年，因此，規畫了一系列家庭暴力防治宣導活動，除了辦理本次活動之外，並將於6-8月於縣內辦理「0624反家暴／兒虐自行車日宣導活動」、8月5日在北港運動公園辦理「愛擁抱 不用暴社區暴力防治活動」、11月25日在虎尾國小辦理「暴力防治社區初級預防成果發表活動」等。



活動現場以「反家庭暴力、性別平等」為表演主軸進行表演競賽，同時進行家庭暴力防治闖關宣導，及家庭暴力和目睹兒童認知之問卷，透過遊戲增進民眾對家庭暴力防治的認識，並及早建立預防觀念，將家庭暴力零容忍的觀念深植人心。