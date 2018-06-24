NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈陳其邁攜手劉世賢　打造鳳山新都心百人口愛妹直播遭酸　自爆是男的8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

家暴防治法20周年　雲林宣導啟動

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/24 21:56
▲雲縣府與雲萱基金會於今(24)日假雲林縣文化中心迴廊共同辦理「家庭暴力防治法20週年慶宣導活動暨園遊會」。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.24)
▲雲縣府與雲萱基金會於今(24)日假雲林縣文化中心迴廊共同辦理「家庭暴力防治法20週年慶宣導活動暨園遊會」。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.24)

 

雲林縣政府與財團法人雲林縣雲萱基金會於今(24)日假雲林縣文化中心迴廊共同辦理「家庭暴力防治法20周年慶宣導活動暨園遊會-防暴2.0讓愛升級一起來～我愛家人和愛人反暴力表演活動」計有20個社區和團體參賽，最高獎金為新台幣1萬元。 

縣長李進勇表示，雲林縣近3年家暴通報量每年高達4仟件以上，民國104年通報案件4,455 件，民國105年通報案件4,309件，民國106年4,168件，平均每天有11.4件家庭暴力案件被通報，通報數為全國第8名，除六都之外僅次於彰化縣，希望透過辦理家暴宣導活動，喚起大家共同攜手建立「有愛社區、無暴家園」。 

社會處長徐忠徹表示，今年適逢家庭暴力防治法公布施行20周年，因此，規畫了一系列家庭暴力防治宣導活動，除了辦理本次活動之外，並將於6-8月於縣內辦理「0624反家暴／兒虐自行車日宣導活動」、8月5日在北港運動公園辦理「愛擁抱 不用暴社區暴力防治活動」、11月25日在虎尾國小辦理「暴力防治社區初級預防成果發表活動」等。 

活動現場以「反家庭暴力、性別平等」為表演主軸進行表演競賽，同時進行家庭暴力防治闖關宣導，及家庭暴力和目睹兒童認知之問卷，透過遊戲增進民眾對家庭暴力防治的認識，並及早建立預防觀念，將家庭暴力零容忍的觀念深植人心。

關鍵字雲萱基金會家庭暴力防治法反暴力
健康幸福愛無毒　向毒品說「不」

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan