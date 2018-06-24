蘇貞昌從早到晚衝衝衝 笑稱逾工時違勞基法

（中央社記者王鴻國新北24日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天行程滿檔，他笑說，自己一早7時出門跑行程，到土城的市政說明會，工作時數超過13小時，已違反勞基法了。他仍呼籲支持，盼讓新北更好。

蘇貞昌上午首先來到三重區勞動中心參加台北青年商會講習會議等活動，他在青商會議中分享參與青商會的經驗，以勉勵青年企業家們，做個好的青商人，讓青商精神代代延續，傳得更遠，照得更亮。會後馬不停蹄直奔板橋參加新北市郭氏宗親會會員大會拜票。

蘇貞昌下午參與小英之友會新北市社會力宗教界茶會表示，宗教是撫慰人心最重要的力量，同時也扮演服務弱勢、仗義直言的角色，他一直以來都秉持著與宗教界同樣的態度在為人民服務。