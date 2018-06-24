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世足／英格蘭隊長帽子戲法　三獅軍團屠殺巴拿馬

體育中心/綜合報導2018/06/24 21:55
▲Harry Kane（圖／美聯社資料照／達志影像）
▲Harry Kane（圖／美聯社資料照／達志影像）

「三獅軍團」英格蘭第二場對上巴拿馬，此戰英格蘭砲聲隆隆，隊長Harry Kane（凱恩）不但上演帽子戲法，英格蘭全場更送進6球，創下隊史在世界盃最多進球紀錄，終場以6:1輕取巴拿馬。

比賽上半場開始第8分鐘，英格蘭就獲得角球機會，後衛John Stones（史東斯 ）門前頭槌進球，攻下第1分。來到第22分鐘，巴拿馬因犯規，奉送對手一次12碼罰球機會，英格蘭隊長凱恩起腳射進球門左上角，英格蘭2：0領先。

第36分鐘， Jesse Lingard(林加德)接獲Raheem Sterling(史特林)的傳球，一記「世界波」射門，攻下英格蘭第3分。第40分鐘，英格蘭在網前一陣連續頭球攻門，最後由史東斯頭槌入網，攻下第4分，也上演梅開二度。上半場傷停補時第1分鐘，隊長凱恩再度12碼罰球命中，上演梅開二度，也幫助球隊上半場以5:0大幅領先。

下半場開始後，第62分鐘凱恩在跑動過程中折射進球，不但上演帽子戲法、幫助英格蘭以6分領先，凱恩更成為英格蘭第3位在會內賽完成帽子戲法的球員。

比賽來到第78分鐘，巴拿馬獲得自由球機會，隊長Felipe Baloy攻進巴拿馬隊史在世界盃的第一球，完成歷史性的一刻，比數來到6:1。

英格蘭此戰之後，在G組的勝場數與淨勝球，目前都追平比利時，暫列分組第一，隊長凱恩總進球數也來到5球，成為金靴獎最熱門人選。

 

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