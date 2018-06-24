世足／英格蘭隊長帽子戲法　三獅軍團屠殺巴拿馬

「三獅軍團」英格蘭第二場對上巴拿馬，此戰英格蘭砲聲隆隆，隊長Harry Kane（凱恩）不但上演帽子戲法，英格蘭全場更送進6球，創下隊史在世界盃最多進球紀錄，終場以6:1輕取巴拿馬。

比賽上半場開始第8分鐘，英格蘭就獲得角球機會，後衛John Stones（史東斯 ）門前頭槌進球，攻下第1分。來到第22分鐘，巴拿馬因犯規，奉送對手一次12碼罰球機會，英格蘭隊長凱恩起腳射進球門左上角，英格蘭2：0領先。

第36分鐘， Jesse Lingard(林加德)接獲Raheem Sterling(史特林)的傳球，一記「世界波」射門，攻下英格蘭第3分。第40分鐘，英格蘭在網前一陣連續頭球攻門，最後由史東斯頭槌入網，攻下第4分，也上演梅開二度。上半場傷停補時第1分鐘，隊長凱恩再度12碼罰球命中，上演梅開二度，也幫助球隊上半場以5:0大幅領先。