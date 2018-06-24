NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳其邁攜手劉世賢　打造鳳山新都心百人口愛妹直播遭酸　自爆是男的8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

28年前挑戰駕車禁令 沙國女子讚遲來自由

中央社2018/06/24 21:48
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社利雅德24日綜合外電報導）為挑戰女性駕車禁令，保守的沙烏地阿拉伯1990年時有47名女性開車駛入首都利雅德街頭，而遭到逮捕。如今禁令解除，當時入獄的巴克說，她羨慕外甥女年輕時就能享受駕車自由。

路透社報導，巴克（Fawzia al-Bakr）當年參與抗議行動後，不但失去工作，還收到死亡威脅而被迫搬家。28年後，沙國今天起正式解除女性開車禁令。午夜一過，她的23歲姪女阿提格（Majdooleen al-Ateeq）便開車出門，體驗在國內首次合法駕車。

阿提格表示：「這和坐在後座感覺大不同。我真的很開心，邊開車邊到處看。我還不習慣這種感覺。」

女性駕車禁令長期被視為沙烏地阿拉伯壓迫女性的象徵。去年9月沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）下令將解禁時，阿提格正在上學途中，她最近才從美國的大學畢業。

阿提格說：「我當時得打電話給在利雅德的家人，問他們這是不是真的。我所想的全是：我可以做自己的事，不需要再請任何人載我。」

沙烏地阿拉伯以多項宗教和文化因素為由禁止女性駕車，強迫她們依賴男性親屬接送，或花大錢請司機。

運動人士要求終止對女性的歧視行為，這些行為限制女性在社會扮演的角色，並規定她們在法律上須受男性監護。而女性駕車禁令則成為這些運動人士首要打擊目標。

1990年11月6日出現首場公開抗議行動。47名女性在利雅德市中心開車繞行近1小時，直到遭到宗教警察逮捕。其中包括阿提格的姑姑巴克和她的母親。

阿提格今天自行駕車前來拜訪巴克。巴克表示：「老實說，我羨慕她。對她而言，不論是開車、買保險或其他任何事，都自然不過。以往對我們而言，這些卻極度困難。」

巴克還說：「我很興奮，樂見我們的社會和國家領袖終於願意接受女性開車。我們可以自在行動，一如世界上任何其他國家的女性。」

巴克計畫今年11月6日開始駕車上路，以紀念她當年歷史性的抗議行動。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070624

蘇貞昌從早到晚衝衝衝 笑稱...英格蘭6比1大勝巴拿馬 2...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan