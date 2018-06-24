陳其邁攜手劉世賢　共同打造鳳山新都心

民進黨立法委員、高雄市長參選人陳其邁今( 24 )日晚間與鳳山市議員參選人劉世賢成立聯合競選後援會。這是陳其邁獲民進黨提名後，首度與議員參選人成立競選後援會，前高雄市長、總統府秘書長陳菊則出任榮譽會長。
陳其邁致詞時指出，鳳山是高雄市人口第一大區，有豐富的文史資源與基礎建設，未來要與鳳山立委許智傑、劉世賢共同推動鳳山火車站門戶計畫以及鳳山捷運門戶計畫，將鳳山打造為高雄新都心。
陳其邁強調，陳菊對高雄的建設有目共睹，他會秉持一棒接一棒的精神，繼續擴大對鳳山的建設。未來在鐵路地下化完成、黃線捷運通車後，將會讓現有的捷運紅線發揮更大效能，使在地居民和觀光客都能享受便利的大眾運輸系統。
▲現場湧入大量人潮參與造勢活動。（圖／陳其邁競選辦公室提供 , 2018.06.24）
陳其邁提出兩項以鳳山為主的重要建設計畫：火車站門戶計畫以及捷運門戶計畫，透過這兩項計畫，串連起大東文化及體育園區、衛武營國家劇院、鳳儀書院等文史資源。同時配合曹公圳整治、鳳山溪流域綜合治理及再生水廠等措施，讓鳳山成為高雄宜居社區的典範。
陳其邁表示，市議員參選人劉世賢急公好義，遇鄉親請託往往先自掏腰包提供幫忙，懇請鳳山鄉親，支持民進黨鳳山五席議員全壘打，讓議會過半、延續民進黨在高雄的優質政績。