陳其邁攜手劉世賢　共同打造鳳山新都心

民進黨立法委員、高雄市長參選人陳其邁今( 24 )日晚間與鳳山市議員參選人劉世賢成立聯合競選後援會。這是陳其邁獲民進黨提名後，首度與議員參選人成立競選後援會，前高雄市長、總統府秘書長陳菊則出任榮譽會長。

陳其邁致詞時指出，鳳山是高雄市人口第一大區，有豐富的文史資源與基礎建設，未來要與鳳山立委許智傑、劉世賢共同推動鳳山火車站門戶計畫以及鳳山捷運門戶計畫，將鳳山打造為高雄新都心。

陳其邁強調，陳菊對高雄的建設有目共睹，他會秉持一棒接一棒的精神，繼續擴大對鳳山的建設。未來在鐵路地下化完成、黃線捷運通車後，將會讓現有的捷運紅線發揮更大效能，使在地居民和觀光客都能享受便利的大眾運輸系統。