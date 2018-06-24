英超市收銀台前 擬禁放糖果零食

（中央社記者戴雅真倫敦24日專電）為了對抗兒童肥胖問題，英國政府將禁止超級市場把糖果與零食擺在收銀台前的「罪惡區」刺激消費，希望能在2030年之前讓英格蘭的孩童肥胖比率下降一半。

收銀台前的商品陳列學問大，許多超市會在這裡陳列糖果，讓顧客排隊等候結帳時看到順手購買，或讓孩童看到吵著要父母購買。但為了終結這種情況，英國政府直接規定未來收銀台前不得擺放此類商品。

英國廣播公司（BBC）報導，除了收銀台前禁放糖果零食外，政府也考慮進一步限制垃圾食品在電視及網路播放廣告，並強制規定餐廳菜單必須註明卡路里。英國衛生大臣韓特（Jeremy Hunt）表示，這些政策都是要讓家長做出對孩子更健康的選擇。