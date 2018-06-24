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「歌仔戲租稅情」　財政部租稅反毒宣導

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/24 23:47
▲財政部中區國稅局北港稽徵所為宣導大眾使用共同性載具儲存無實體電子發票，舉辦租稅宣導活動。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.24)
▲財政部中區國稅局北港稽徵所為宣導大眾使用共同性載具儲存無實體電子發票，舉辦租稅宣導活動。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.24)

財政部中區國稅局北港稽徵所為宣導大眾使用共同性載具儲存無實體電子發票，在水林鄉通天府前廣場舉辦租稅宣導活動，警方也結合預防犯罪宣導，以趣味問答方式向與會者宣導毒品危害及預防詐騙概念，另現場發放七大類最新詐騙手法，提醒參加活動民眾及學生防範詐騙發生。

為宣導民眾購物消費多以載具儲存雲端發票，並提倡手機條碼結合行動支付，免帶錢包、免印發票的便利購物方式，北港稽徵所於 23 日晚間在水林鄉通天府前廣場，辦理統一發票推行暨「歌仔戲租稅情」租稅宣導活動，除邀請明華園天字團當家丑角陳進興、小旦孫詩雯演出「王老虎搶親」、「張古董租妻」等趣味劇碼外，更設置宣導櫃台，受理民眾捐出107年5-6月份統一發票兌換精美宣導品，還有稅務諮詢、填寫問卷、租稅大聲公、粉絲招募、申辦手機條碼、有獎搶答等多項好康，吸引許多民眾參與。

分局長廖志明表示，暑假期間警方積極結合各種社區活動宣導，告知民眾如何在面對毒品、詐騙犯罪發生時的因應方法及步驟，俾能有效阻斷其發生。另將持續加強青少年容易聚集治安顧慮場所臨檢、清查，更呼籲父母親應多加注意青少年學子暑假動態，避免孩子因無聊走上歧途。


▲北港警結合稽徵所「歌仔戲 租稅情」活動宣導 。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.24)

關鍵字財政部中區國稅局北港稽徵所共同性載具電子發票租稅宣導
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