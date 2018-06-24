凱恩演出帽子戲法 英格蘭強勢晉級16強

（中央社記者李晉緯台北24日電）英格蘭的凱恩（Harry Kane）今天在世界盃獨進3球上演「帽子戲法」，助英格蘭以6比1狂電巴拿馬，拿下2連勝衝上分組第一的位置，強勢晉級16強淘汰賽。

2018年在俄羅斯進行的世界盃足球賽小組預賽，進入各隊爭奪晉級資格的關鍵時刻。

這場比賽開踢不久，英格蘭就獲得角球機會，即便巴拿馬在禁區嚴密盯人，但找到空檔的史東斯（JohnStones）在第8分鐘頭槌破網，讓英格蘭很快以1比0領先。

隨後林格爾德（Jesse Lingard）在禁區被推倒在地，讓英格蘭獲得罰踢12碼的機會，操刀12碼的凱恩穩穩將球送進球門，讓球隊以兩球領先。