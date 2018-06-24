土耳其大選結束 反對黨警告有違規情事

共和人民黨推派的候選人殷斯（Muharrem Ince），是尋求連任的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）主要對手。共和人民黨今天表示，黨內主管證實在桑利烏發省（Sanliurfa）發現一些異常投票情況。

投票已正式結束，由於沒有出口民調，初步結果據料要稍晚才會知道。

（中央社安卡拉24日綜合外電報導）土耳其今天舉行總統和國會大選，選情為近年來最緊繃，總統艾爾段面臨重大考驗。主要反對黨共和人民黨（CHP）警告，在反對勢力最強的東南部地區，已出現數起違規情事。

在首都伊斯坦堡現身投票的艾爾段則淡化選務安全疑慮。他說：「我獲得的消息是，土耳其各地並未出現嚴重問題。」

共和人民黨發言人泰澤坎（Bulent Tezcan）在記者會上表示：「桑利烏發省出現許多違規投訴。我們的同僚已在事發地點介入處理。」

泰澤坎在記者會上播放一段影片，攝於桑利烏發省的蘇魯奇地區（Suruc），片中一名男子表示，投票箱裡的選票比已發出選票還多。共和人民黨表示，他們證實這支影片的真實性。

本月稍早蘇魯奇才發生4人在競選活動中遭殺害事件。這個地區擁有龐大的庫德族人口，支持庫德族的人民民主黨（HDP）預料將在這次選舉表現不錯。

泰澤坎還舉出另一個例子，發生在桑利烏發省的艾尤比耶地區（Eyyubiye）。他說，當地有投票箱冒出100張選票，投給艾爾段的正義發展黨（AKP）和友黨民族行動黨（MHP）組成的「人民聯盟」（People'sAlliance）。

泰澤坎並指責，在蘇魯奇街頭出現武裝人士，影響投票氣氛。他警告說：「他們試圖在蘇魯奇對選民施壓…試圖在選舉當天製造類似恐怖氣氛，以嚇阻選民。」

泰澤坎表示，這些投訴已呈報當地選委會，共和人民黨主管也已向「較高層選舉委員會」（YKS）反映。「我們試圖確保投票箱安全無虞。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070624