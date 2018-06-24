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34員工送客 金石堂城中店正式走入歷史

中央社2018/06/24 22:46
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北24日電）金石堂城中店因租約到期、房東不續租，今天晚上10時結束營業，城中店營業34年，金石堂也找來34名歷屆員工鞠躬送客，象徵城中店正式走入歷史。

金石堂城中店駐足重慶南路34年時間，見證書街繁華，卻在今年4月時突然在臉書宣布，6月24日將是最終營業日，歡迎書迷至牆面留言與城中店說再見，引來大批書迷不捨。

今天是最後營業日，許多書迷把握閉店前的幾個小時時間前往城中店光顧，除了用消費行動支持書店外，也在書店各角落將城中店尾聲收入回憶之中。

閉店前10分鐘，34名歷屆員工分別站在大門左右兩側送客，對離開店面的顧客高喊「謝謝光臨」，也有民眾高喊「謝謝招待」善意回應，場面溫馨不已。在送走最後一位顧客後，34名員工也向在大門外的民眾鞠躬、感謝支持。

金石堂創辦人周正剛今天也特別到城中店與民眾聊天、敘舊。周正剛受訪時強調閱讀的重要性，他說，在競爭激烈的時代，終身閱讀是很重要的事情，要吸收7、80%的知識，都必須透過閱讀取得。

被問到城中店結束營業會不會很捨不得，周正剛爽朗地表示，「不會，因為我們還會再開。」他也開玩笑說，從城中店閉店看得出來，喜歡閱讀的人依然很多，但人都要等到失去才懂得珍貴。

在員工送客時，現場也有民眾自發性手持點亮的蠟燭，象徵城中店雖然熄燈，但這並不是一個結束，而將會是另一個開始。（編輯：管中維）1070624

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