NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳其邁攜手劉世賢　打造鳳山新都心百人口愛妹直播遭酸　自爆是男的8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

空污法25日拚三讀 藍委深夜突襲搶占議場

中央社2018/06/24 22:53
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者陳俊華台北24日電）立法院臨時會院會明天將處理空污法，國民黨團書記長李彥秀、立委林麗蟬今晚突襲，搶先在議場前備妥蚊帳，將夜宿議場。李彥秀說，盼民進黨能回心轉意，不要讓空污法修惡。

立院22日朝野協商達成共識，空污法修正草案包括環保署實施空污總量管制應否「會同」經濟部的霸王條款、以及移動污染源抵換等9條爭議條文全數保留，提交院會處理。

立法院長蘇嘉全預定25日上午10時30分再度召集朝野協商，針對9條爭議條文確認最後文字，若無共識，即提交下午院會處理，由朝野黨團各自推派代表逐條發言3分鐘，之後逐條表決；各黨團發言人數分別為親民黨、時代力量各2人，國民黨（原則上）10人、民進黨5人。

晚間9時國民黨團發動突襲，由李彥秀與國民黨立委林麗蟬搶先到議場外，備妥蚊帳準備夜宿議場外，並在明天的院會中取得優先遞案權。

李彥秀晚間向中央社記者表示，空污法的關鍵條文，就看協商時民進黨要讓，或者只是過場，真心希望民進黨能回心轉意，國民黨才會讓院會順利進行，否則將提出大量變更議程案，讓院會開不成。

李彥秀說，時代力量、親民黨也都知道，空污法不該這樣修，針對關鍵條文國民黨會嚴格把關，不讓空污法修惡。

民進黨團總召柯建銘說，國民黨毫無邏輯，只會干擾議事，國民黨要先弄清楚對空污法的態度是什麼，「再演也只有這套」，過去已經談了八次，花多少時間協商，難道空污法完全不處理嗎，「國民黨乾脆說空污法不要修了」。

柯建銘說，「會商」與「會同」的問題，國民黨團版和李彥秀版草案中也搞不清楚；因空污總量管制，牽涉到環保與產業政策，本來就要會同經濟部；況且現在是責任政治，民進黨一定會負責處理。（編輯：李淑華）1070624

34員工送客 金石堂城中店...3男擄人凌虐致死 檢方聲押禁

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan