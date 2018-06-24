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生活

百人口愛妹羽沫直播遭網友狠酸　怒回「我是男的啦」

編輯中心／綜合報導2018/06/24 23:15
▲ D 奶女模 Betty 羽沫受廠商邀請在臉書直播拍賣，遭網友質疑整形、隆乳。羽沫不甘示弱回嗆「對啦！我是男的啦！去泰國變性啦！」 （圖／翻攝自愛鵬馳國際公司臉書）
▲ D 奶女模 Betty 羽沫受廠商邀請在臉書直播拍賣，遭網友質疑整形、隆乳。羽沫不甘示弱回嗆「對啦！我是男的啦！去泰國變性啦！」 （圖／翻攝自愛鵬馳國際公司臉書）

擁有甜美臉蛋、火辣身材的 21 歲 D 奶嫩模 Betty 羽沫，曾在臉書公開挑戰「百人口爆」，成為高人氣網紅。日前受廠商邀請在臉書直播拍賣，在線上人數突破 600 人時，羽沫竟當眾脫掉上衣大秀渾圓巨乳，但有網友留言質疑他整形、隆乳，讓羽沫當場回嗆「對啦！我是男的啦！我去泰國變性啦」。

本名陳倩倩的網紅 Betty 羽沫，作風相當大膽，過去曾是捷克論壇的女模，常常在臉書與網友們分享性感照片及販售原味丁字褲。

去（ 2017 ）年 8 月她怒嗆另一位女直播主是「高級妓女」、「陪睡的」，被對方控告「妨害名譽」與「妨害自由」，羽沫並未出庭，因而遭檢方通緝，事後被警方逮捕，素顏模樣曝光引發網友的熱烈討論，羽沫最後只好公開道歉。

日前羽沫受廠商邀請在臉書直播拍賣，甚至脫下假髮，秀出自己新剪的平頭造型，遭網友酸「好硬」、「超假的」質疑胸部造假，個性好強的羽沫當場回擊「對啦，我去泰國變性啦」，不過有許多網友力挺表示「不喜歡就別看，何必要這樣罵人呢？」


▲羽沫在觀看人數突破 600 人時，突然轉身褪去上衣。（圖／翻攝自愛鵬馳國際公司臉書）


▲羽沫大方露出上空裸乳，立刻吸引萬名粉絲觀看，不少網友酸羽沫「好假」，質疑胸部是假的，讓羽沫當場回嗆。（圖／翻攝自愛鵬馳國際公司臉書）

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