德保守聯盟因移民內訌 極右政黨聲勢創新高

（中央社柏林24日綜合外電報導）民調顯示，德國總理梅克爾的保守派聯盟內部分裂，已削減了民眾對執政大聯盟的支持，推升反移民的極右派德國另類選擇黨（AfD）支持度達新高。

Emnid民調公司為「週日畫報」（Bild Am Sonntag）執行的這項民調發現，梅克爾（Angela Merkel）的保守派聯盟支持度下降到31%，比前一次民調時下滑2個百分點

梅克爾的保守派聯盟深陷內部爭議，對於是否拒絕已在歐洲聯盟他國登記的移民入境意見分歧。

歷史長久的保守派聯盟因這個問題分裂，對梅克爾的領導形成至今最重大挑戰，令人質疑她的中間偏右聯合政府在就職略超過100天後可能崩解。