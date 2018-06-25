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政治巷仔內》陳弘志／兩岸十年　棋手的下一步

記者陳弘志／分析報導2018/06/25 09:50
▲蔡英文總統。（資料照／總統府提供）
▲蔡英文總統。（資料照／總統府提供）

回顧兩岸這十年變化，真有如滄海桑田，盛景也如曇花一現。現在的兩岸關係，很多人都知道「壞得不能再壞」，但台北與北京，是否還有一點轉圜的餘地？

回顧十年前的 2008 年 3 月 22 日，馬英九以 765 萬票當選中華民國總統，成為中華民國史上民選得票率最高的總統，有 58% 國人投票支持他。

520 就職之前，5 月 12 日對岸四川汶川發生 8.0 地震，地震波及成都，綿陽，都江堰人口密集區。根據大陸官方統計，地震造成 6 萬 9,227 人死亡，37 萬 4.643 人受傷，另有 1 萬 7,923 人失蹤，連屍骨都無法尋獲，非常慘重。

事後統計，台灣當年捐給對岸四川的善款，高達 70.5 億元新台幣，這包括來自於中央政府的 20 億元，民間捐款更多達 50.5 億元，顯示兩岸血濃於水。

馬執政的八年，兩岸關係或許是國共對峙以來最好的幾年。馬英九主張台海雙方在 1992 年已經達成「一個中國、各自表述」的「九二共識」，後來包括台灣參與世界衛生大會 ( WHA )，都能如願以償，雙方「外交戰」也暫歇，當時被在野的民進黨戲稱為馬政府不僅「外交休兵」，更是「外交休克」。

十年後的現在，民進黨的蔡英文執政滿兩年，兩岸爆發外交戰，蔡在 2 年斷交了 4 個邦交國，分別是聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索。兩岸沒有「外交休克」，但台灣進入了金錢與精力的外交消耗戰。

力主「維持現狀」的蔡英文總統，即使盡力維持現狀，也無法安定北京的心，因為「務實台獨」的聲音，在台海之間此起彼落，不斷出現，其中最為人熟悉的，或許是行政院長賴清德的「務實台獨」說。

「維持現狀」畢竟不敵「務實台獨」，北京相信了後者，認為前者是騙人的糖衣，兩岸關係好不起來，最近更讓台灣的 WHA 訪問團，在日內瓦吃了閉門羹。

許多人在問，在國際客觀現狀不可能台獨下，為何仍有人要不停高喊「務實台獨」？現在做不到的事，為何偏偏越要喊得震天價響，且次數越加頻繁？或許就是因為「做不到」才越要喊。但這樣喊，是害了兩岸關係？還是害了蔡政府？或是早已估算了選票算盤？

部分觀察家認為，蔡政府的國安團隊目前走「聯美日」以抗陸的路線。但其實日本政府不可依賴，美國才是主要支撐力量。但美國自身的利益優於一切，民國 67 年中美斷交，與中共建交，不是沒有前例。當時全民憤慨失望，聚集上千學生與民眾對美大使專車拋擲雞蛋、石塊洩憤，許多人記憶猶新。當年「被美出賣」的國人集體憤怒，絕非現今許多政治事件可以比擬。

民眾是健忘的，誰還記得那些陳年血淚往事？不少台獨人士現在在美，仍「堅信」美國最終會支持其獨立，有所憑峙，即使美國已多次強調他們主張「一個中國」。川普在美國，是被民眾公認的「生意人」，在美國國家利益為最高指導原則下，台灣哪天會不會秤斤論兩再次屈辱受傷，誰也不敢打包票。

兩岸十年回首，現在的關係，雖不及 1996 年海峽飛彈危機事件，但兩岸的關係已「壞到不能再壞」。在兩岸目前「各自拚經濟」的客觀環境下 (雖然有台灣沒在拚經濟的說法)，是否還可能出現轉機，只能問天。

關鍵字蔡英文九二共識wha馬英九汶川地震
十年有你／兩岸從陸客開放到拒搭機

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