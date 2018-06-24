NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球瘋世足綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈塞爾狂飆13K　助紅襪完封水手專業教官教急救　寓教於樂觀念新8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
運動

十年有你／永遠在逆境中搏鬥　盧彥勳堅持自己的網球哲學

文／黃建霖2018/06/25 07:25
盧彥勳晉級第二輪。（圖／資料照／美聯社／達志影像）
盧彥勳晉級第二輪。（圖／資料照／美聯社／達志影像）

《NOWnews》在2008年4月正式上線，提供讀者最新、最優質的新聞報導，而就在這10年中發生了不少體壇大事，提到「亞洲一哥」、「台灣一哥」，網球界以盧彥勳的代表性最高。

在年初的澳網因傷缺席後，我國網球男單好手盧彥勳在今年法網開打前一天表示，自己由於肩膀關結脣撕裂傷尚未痊癒，所以決定棄賽。一切就像他過去經歷的重重考驗一樣，在困境中奮起是他宿命中的一部分。

和同屆的王宇佐相較起來，盧彥勳自認生涯屬於大器晚成的那一種，2001年他父親驟然過世，家裡頓失經濟來源、也讓他只剩下轉戰職業這條路，不過一開始卻走得不是很順遂。

而反觀從小就被稱作「神童」的王宇佐，在該年以16歲之齡大放異彩，在台維斯盃單打獨自拿下兩點，搶走了大部分的鋒芒，之後還接連拿下澳網、法網、美網三個大滿貫青少年組男單亞軍。在那時候看起來，全台的關愛似乎更多都給了看似有著光輝未來的王宇佐，不過盧彥勳在人生低潮中，用他與生俱來的頑強鬥志站穩了腳步，並在德籍教練Dirk Hordorff的訓練下開始取得職業成績上的突破。


▲盧彥勳將對決王宇佐。（圖片來源：美聯社／達志影像／記者洪偵源製）

「就是他帶給我非常大的轉變，他讓我知道職業選手如何去做、如何去當、如何去訓練。不是說只有在球場上面，比賽完你要如何去保護自己、放鬆身體、去吃什麼東西，這些都是你的功課。」盧彥勳多年後談起Hordorff時，如此說道。

2004年是他生涯乃至人生中重要的一年，他取得了雅典的會內賽資格，並且在溫網取得首場大滿貫賽勝利，這樣的好成績也讓他首次擠進世界前100名，不但給自己灌注了自信，也彷彿為他的職業網球路定下了一個基調：總是在逆境中崛起。

2008年是盧彥勳生涯最重要的一年，他在北京奧運以7–6(5)、6–4、直落二擊敗「英國一哥」Andy Murray，這為前兩年飽受傷勢困擾的他，這是他轉職業以來的最重大的勝利之一。

而他和王宇佐的黃金交叉出現在2010年的溫網，那一年他碰到去年的賽會亞軍Andy Roddick。早在04年王宇佐就曾在溫網中央球場對過Roddick，那時候他肩負台灣網壇的希望。6年後，站在前球王對面的依舊是一位台灣人，不過這一次盧彥勳讓美國重砲手踢到鐵板。在第4盤遭對手扳平的情況下，盧彥勳在決勝盤頂住壓力，於第16局破發成功，最終他以4–6、7-6(3)、7–6(4)、(6)5–7、9–7的比數，成為自1995年後首次闖進溫網8強的亞洲選手。

在那之後，盧彥勳的排名總能維持在前100之內，也繼續為台灣出戰大大小小的賽事，另外他也在2016年被選入ATP理事會球員代表，開始為世界排名較後的底層球員發聲。這讓許多人開始重新思考台灣運動員在世界舞台上所能扮演的角色，或許可以不僅僅只是個選手，也能在其他領域用自己的專長發光發熱。


▲盧彥勳肩傷在德國慕尼黑開刀。（圖／盧威儒提供）

近年盧彥勳開始走向自己職業生涯的黃昏，體能的下滑以及傷勢的影響，讓他無法保持像過往的穩定性。繼澳網和法網後，盧彥勳因為肩膀動刀確定趕不上今年的溫網和亞運，而且對已經34歲的他來說，要再重返球場勢必非常困難。

但就如過去他在訪談時所說，網球就像一場馬拉松，總是會有起有落，所以對輸球要理性去看待。18年的低潮絕不是終點，而是為下一個浪間崛起所做的準備。

關鍵字盧彥勳網球
美媒推特爆卦　詹皇決定三日期出爐第2輪賽事結束　6隊晉級8隊淘汰

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan