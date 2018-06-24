十年有你／永遠在逆境中搏鬥　盧彥勳堅持自己的網球哲學

和同屆的王宇佐相較起來，盧彥勳自認生涯屬於大器晚成的那一種，2001年他父親驟然過世，家裡頓失經濟來源、也讓他只剩下轉戰職業這條路，不過一開始卻走得不是很順遂。

在年初的澳網因傷缺席後，我國網球男單好手盧彥勳在今年法網開打前一天表示，自己由於肩膀關結脣撕裂傷尚未痊癒，所以決定棄賽。一切就像他過去經歷的重重考驗一樣，在困境中奮起是他宿命中的一部分。

《NOWnews》在2008年4月正式上線，提供讀者最新、最優質的新聞報導，而就在這10年中發生了不少體壇大事，提到「亞洲一哥」、「台灣一哥」，網球界以盧彥勳的代表性最高。

而反觀從小就被稱作「神童」的王宇佐，在該年以16歲之齡大放異彩，在台維斯盃單打獨自拿下兩點，搶走了大部分的鋒芒，之後還接連拿下澳網、法網、美網三個大滿貫青少年組男單亞軍。在那時候看起來，全台的關愛似乎更多都給了看似有著光輝未來的王宇佐，不過盧彥勳在人生低潮中，用他與生俱來的頑強鬥志站穩了腳步，並在德籍教練Dirk Hordorff的訓練下開始取得職業成績上的突破。



▲盧彥勳將對決王宇佐。（圖片來源：美聯社／達志影像／記者洪偵源製）

「就是他帶給我非常大的轉變，他讓我知道職業選手如何去做、如何去當、如何去訓練。不是說只有在球場上面，比賽完你要如何去保護自己、放鬆身體、去吃什麼東西，這些都是你的功課。」盧彥勳多年後談起Hordorff時，如此說道。

2004年是他生涯乃至人生中重要的一年，他取得了雅典的會內賽資格，並且在溫網取得首場大滿貫賽勝利，這樣的好成績也讓他首次擠進世界前100名，不但給自己灌注了自信，也彷彿為他的職業網球路定下了一個基調：總是在逆境中崛起。

2008年是盧彥勳生涯最重要的一年，他在北京奧運以7–6(5)、6–4、直落二擊敗「英國一哥」Andy Murray，這為前兩年飽受傷勢困擾的他，這是他轉職業以來的最重大的勝利之一。

而他和王宇佐的黃金交叉出現在2010年的溫網，那一年他碰到去年的賽會亞軍Andy Roddick。早在04年王宇佐就曾在溫網中央球場對過Roddick，那時候他肩負台灣網壇的希望。6年後，站在前球王對面的依舊是一位台灣人，不過這一次盧彥勳讓美國重砲手踢到鐵板。在第4盤遭對手扳平的情況下，盧彥勳在決勝盤頂住壓力，於第16局破發成功，最終他以4–6、7-6(3)、7–6(4)、(6)5–7、9–7的比數，成為自1995年後首次闖進溫網8強的亞洲選手。

在那之後，盧彥勳的排名總能維持在前100之內，也繼續為台灣出戰大大小小的賽事，另外他也在2016年被選入ATP理事會球員代表，開始為世界排名較後的底層球員發聲。這讓許多人開始重新思考台灣運動員在世界舞台上所能扮演的角色，或許可以不僅僅只是個選手，也能在其他領域用自己的專長發光發熱。



▲盧彥勳肩傷在德國慕尼黑開刀。（圖／盧威儒提供）

近年盧彥勳開始走向自己職業生涯的黃昏，體能的下滑以及傷勢的影響，讓他無法保持像過往的穩定性。繼澳網和法網後，盧彥勳因為肩膀動刀確定趕不上今年的溫網和亞運，而且對已經34歲的他來說，要再重返球場勢必非常困難。

但就如過去他在訪談時所說，網球就像一場馬拉松，總是會有起有落，所以對輸球要理性去看待。18年的低潮絕不是終點，而是為下一個浪間崛起所做的準備。