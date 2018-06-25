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十年有你／金融海嘯波濤中劇烈起伏　台灣經濟穩中求成長

記者許家禎／台北報導2018/06/25 08:20
▲台灣10年GDP成長率。資料來源：行政院主計總處，2018年為預測數字。（圖／NOWnews 製圖）
▲台灣10年GDP成長率。資料來源：行政院主計總處，2018年為預測數字。（圖／NOWnews 製圖）

《NOWnews今日新聞》在2008年風雨飄搖的金融海嘯中誕生，小心謹慎走穩每一步的同時，也同步掌握台灣經濟數據共同成長茁壯。2008年前台灣經濟成長率達6.52%，但2008年金融海嘯來襲，9月美國雷曼兄弟宣布破產後2個月，美國道瓊指數只剩3800多點，全球經濟跟著走弱，台灣無法獨善其身。

2008年馬英九選舉時還提出「633」政見，也就是「平均每年經濟成長率6%、失業率降至3%以下、2016年平均國民所得達3萬美元」希望救經濟，無奈當選後止不住全球經濟潰堤，2008年台灣國內生產毛額（GDP）成長率只剩0.7%。隔一年2009年更慘，GDP -1.57%創史上最大衰退。

同年2009年4月主計處公布3月失業率5.81%，失業人數63萬人，創31年（自1978年）以來新高，就連2009年全年稅收收入也僅1兆5189.28億元，年減13.7%，同樣創下歷史紀錄。

2010年初主計處統計，平均失業率為5.85%，與執政者說要降至3%相去甚遠，失業人數為63.9萬人，雙雙創下歷年新高。這時全球當局也力促經濟復甦，因此2010年11月美國聯準會，繼2009年3月至2010年3月第一次推出QE量化寬鬆政策後再一次QE，也讓2010年台灣GDP從負成長跳升成長10.63%。

不過，國際黑天鵝再度飛來，2011年全年金融市場並不平靜，先有日本311大地震，日經指數大跌10%，各國股市應聲跳水。8月國際信用評等機構標普因對美國預算赤字問題感到擔憂，調降美國的最高評級，打破了美國近百年維持最高評級的神話，美股重摔5%以上，也牽動歐洲國家的債務危機升級，全球股市動盪不安。

而台灣無可避免也受到嚴重衝擊，國際景氣下降、經濟活動緊縮，影響科技業的出口訂單，台灣電子業開始休無薪假，而5月國內爆發塑化劑風暴，景氣更是雪上加霜，也因此台灣2011年GDP也從前一年的兩位數變成個位數3.8%。國際景氣低迷，6大央行（美、歐、日、英、加、瑞士）於是決議於11月底祭出聯手救市，調降美元換匯利率，以緩解歐債危機造成的衝擊，全球股市隨之大漲。

2012年3月當局針對股市大戶拋出證所稅，結果台股一路從8000點，跌到6月初的6857點，成交量也從往常的千萬量能，急凍至不到500億元。更慘的是，4月馬政府希望能符合能源公平正義，宣布油電雙漲，結果帶動物價漲不停，衝擊國內GDP、CPI（消費者物價指數）、相關企業獲利，當年GDP從前一年的3.8%再下探2.06%，差點連2都不保。

隔年2013年台灣經濟成長率雖回升到2.2%，但依照主計總處公告薪資調查，2013年1-10月，平均薪資為4萬6326元，扣除物價因素後的實質平均薪資為4萬5112元新台幣，相當於1998年的名目薪資與1999年的平均實質薪資，薪資倒退10多年。而2014年，在美國經濟好轉之下，台灣製造業出口成長力道增強、通膨溫和，雖遇上6月國際油價崩跌，石油價格在半年內從每桶100美元下跌至60美元，但全年經濟成長率仍從前一年的2.2%，大舉提升到4%以上。

但好景不常，2015年中國大陸發生股災，不僅影響貿易依存度高的台股與企業，也一度引發美股熔斷機制。8月底美國道瓊、標準普爾和納斯達克三大期指在股市開盤前重挫觸發熔斷機制，使美股正式開盤後，三大指數皆重摔。同時間，國際上恐攻事件頻傳，再加上國際油價持續震盪，以及國內總統大選藍綠內耗等因素，即便當時彭神救經濟，央行連2次降息，但2015台灣經濟成長率還是從年初的上看4%，到年中的保2破功，最後連1也不保，成長率僅0.81%。

2016年1月蔡英文當選台灣第一位女總統，台灣第三次政黨輪替。但國內金融業屋漏偏逢連夜雨，如一銀遭盜領8000多萬元，金融業資安管理受到關注，且發生台灣史上最大金融罰款案，兆豐違反洗錢防制，遭紐約政府開罰新台幣57億元。同年國外則又有黑天鵝，如6月英國通過脫歐公投、11月美國總統川普勝選，但因國際經濟未有大壞，因此當年台灣經濟成長率從前一年0.81%提升到1.4%。

而2017年1月美國總統川普上任後屢出驚人之語，同時強調「美國優先」，宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP）、祭出反移民政策等，強人作風頗受爭議。同年5月中國大陸舉辦一帶一路高峰會，同樣展現全球布局的野心，中美雙方可說是相互較勁，延續到2018年，在北韓議題、在貿易戰、在中興通訊上中美多有相互進退牽制，因此也讓國際股市時不時大起大落。

但因美國經濟整體溫和復甦、失業率降低，及相關經濟數據表現亮眼，因此台灣2017年GDP 來到2%以上，為2.89%。而今（2018）年因國際經濟表現穩健，有利維繫台灣出口動能，因此主計總處5月底預測全年經濟成長率為2.6%，唯消費者物價指數（CPI）漲幅，因受到國際油價上漲及菸稅大幅調升影響上修，將對利率造成壓力，後續值得關注。

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除權息旺季　留意產業利基擇優布局

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