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政治

反駁吳敦義　陸委會：中共界定九二共識就是「一中原則」

政治中心 / 台北報導2018/06/25 07:02
▲陸委會24日表示，中共界定的「九二共識」沒有中華民國存在的空間，國民黨必須認清事實。（資料照／記者戴祺修）
▲陸委會24日表示，中共界定的「九二共識」沒有中華民國存在的空間，國民黨必須認清事實。（資料照／記者戴祺修）

國民黨主席吳敦義 24 日指出，1992 年的「九二共識」是歷史事實，不是誰講沒有就沒有，也不是哪個人就可把他毀掉。對此，陸委會表示，中共界定的「九二共識」沒有中華民國存在的空間，國民黨必須認清事實。

「九二共識」爭議不休，總統府祕書長陳菊為民進黨台北市長參選人姚文智站台時表示，總統蔡英文堅持「九二無共識」，台灣一定要用自由民主方式，確保台灣能夠多元發展。但吳敦義說，1992 年發生的事情是歷史事實，雙方都換文過，就是那 35 個字，「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」，歷史事實就是這回事。

對此，陸委會指出，吳敦義所稱的「 35 字箴言」，陸委會在 5 月時已說明過，即並未在兩岸兩會協商過程、函電文件、國統會決議以及立法院公報等資料中，「完整及連續」地呈現，更非兩岸簽署或認可的文字，請吳主席不要一再誤導視聽。

陸委會表示，有關「九二共識」的內涵，在兩岸間具高度爭議，北京當局從未同意國民黨方面所表述的「一中各表」或所謂的「 35 字箴言」。北京所界定「九二共識」就是「一中原則」，就是必須接受「兩岸同屬一個中國」，而這個「中國」就是中華人民共和國，沒有中華民國的生存空間，這等同於強迫台灣接受北京的統一。

陸委會強調，當前在國家遭逢中共一再政軍打壓的同時，台灣朝野各界應認清中共對台本質，一致對外。總統也一再表示，此一議題涉及到我國家主權與尊嚴，不能輕易讓步。

陸委會最後說，政府已多次重申尊重 1992 年兩岸會談歷史事實與既有政治基礎，依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務，這是台灣社會最大的共識。

關鍵字陸委會吳敦義九二共識陳菊蔡英文
共軍艦又擾台　國軍全程掌握陳敏鳳》民進黨北市選戰「走鐘」？

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