名家論壇》陳敏鳳／民進黨台北市選戰「走鐘」？

民進黨選舉人才很多，以６月23日的造勢活動來說，在炎熱的夏天，擺了一萬個位置，主辦單位表示都坐滿了，代表民進黨組織動員能力還是很強，可是昨天很多人上台談的問題，實在令人一頭霧水，在台北市這個城市大走深綠路線，痛批柯文哲的兩岸路線，又談到九二無共識等。

民進黨台北市長提名一波三折，最終提名了立委姚文智，６月23日舉行大型的造勢晚會，想要一振士氣。不過，根據主辦單位的統計，人數也許不少，但是很多輔選的大咖，卻以兩岸為主調，甚至談出九二無共識，這些也許對深綠選票有凝聚效果，卻對台北市選情沒有幫助，台北市是怎樣的都市？選民屬性又該是什麼？一場變調走鐘的造勢晚會，凸顯民進黨在台北市真的很不優勢。

這當然是非常可以凝聚綠營尤其是深綠的群眾，以姚文智目前連基本盤都沒有靠攏的情況下，凝聚綠營基本盤的確很重要，凝聚綠盤跟凝聚深綠盤並不一樣，其實以綠柯的情況，深綠因為無法接受柯文哲的兩岸立場，早就歸隊。

昨天很多人痛快談及兩岸問題，立場又偏深綠，其實並不符合台北市調性，簡單地說，柯文哲兩岸立場在台北市支持者可能多數，而非少數，倒是民進黨的兩岸立場一直並不是台北市民歡迎的，談兩岸對民進黨在台北市來說，並不是優勢策略。

柯文哲的兩岸立場或許是綠柯分手的主因，但卻不能以此為文宣訴求，否則只會讓綠營得票再創新低，連淺綠都無法接受這種選戰的訴求。為何要與柯文哲分手，不外乎在於柯文哲無法為台北帶來繁榮與建設，領導作風備受質疑以及無能力處理大巨蛋等問題。

柯文哲在台北市因為作風不穩定，對台北市招商計畫缺乏執行能力，以致三年來，台北市並沒有太多的公共建設，甚至連基本的捷運線也沒有辦法處理。柯粉提到建設往往只有拆北門和拆忠孝東路公車專用道，但大巨蛋也拆不了，內湖科技園區的發展，方便的交通是必要的，柯文哲沒有任何積極建設，也沒有解決塞車問題。

更可怕的是，當一位市長公開在公車上說市府不知道法律所以沒有守法，違法派政風人員去北農查帳，這聽來有多可怕，但柯文哲卻不用負責，那未來柯文哲是可以繼續違法執行市政嗎?

藍綠政黨的確讓人討厭，但這樣違法的市長卻可以仍受到支持，除了證明藍綠太爛，又不改進，才是最可怕之處。台北市民是經濟選民居多，任何候選人不是應該提出更多市政建議及政見，來取代柯文哲？空談意識型態，在台北市競選市長無疑是自找絕路。

面臨這麼大型的造勢活動，在選戰及策略上不是都該事先協商好，可是一些南部來的大咖級人物，卻偏離北市議題，黨主席更在前二天表示要在新北及中彰投布重兵，那台北呢？嚴格來說，周六當天只有市議員阮昭雄的攻擊，才算跟上真正選戰節奏，逼著柯文哲太太陳佩琪要公布財產，以昭公信。其他那些擅於打選戰的民進黨人在那兒呢？

●作者：陳敏鳳／資深媒體人

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