一秒變大嬸　女神許維恩坦承「愛吸」專買這物

藝人許維恩、王宇婕、李依瑾、解婕翎以及翁馨儀身材姣好，卻擁有大嬸靈魂，在25日播出的談話性節目《一袋女王》大聊自己的大嬸行為。許維恩透露自己隨身攜帶藥品，胃藥、止痛藥、消炎藥、鎮定劑、安眠藥以及防蚊蟲叮咬藥等，她還偏愛可以吸的涼涼薄荷棒，而且愛買到自己都不好意思，「只要能吸的我都買。」

至於為什麼會變成行動藥局，許維恩表示因為很怕自己會發生事情，加上不喜歡麻煩別人，遇到狀況又可以幫助別人，所以出門就帶了大包小包，聽到許維恩攜帶的藥品如此五花八門，主持人曾國城不禁追問：「那妳裡面一定有避孕藥囉？」她聽完臉上頓時冒出三條線，巴鈺趕緊跳出來緩頰笑罵，「平常誰會帶避孕藥在身上啦。」