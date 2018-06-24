一秒變大嬸　女神許維恩坦承「愛吸」專買這物

藝人許維恩、王宇婕、李依瑾、解婕翎以及翁馨儀身材姣好，卻擁有大嬸靈魂，在25日播出的談話性節目《一袋女王》大聊自己的大嬸行為。許維恩透露自己隨身攜帶藥品，胃藥、止痛藥、消炎藥、鎮定劑、安眠藥以及防蚊蟲叮咬藥等，她還偏愛可以吸的涼涼薄荷棒，而且愛買到自己都不好意思，「只要能吸的我都買。」
至於為什麼會變成行動藥局，許維恩表示因為很怕自己會發生事情，加上不喜歡麻煩別人，遇到狀況又可以幫助別人，所以出門就帶了大包小包，聽到許維恩攜帶的藥品如此五花八門，主持人曾國城不禁追問：「那妳裡面一定有避孕藥囉？」她聽完臉上頓時冒出三條線，巴鈺趕緊跳出來緩頰笑罵，「平常誰會帶避孕藥在身上啦。」
▲許維恩自爆大嬸行為。（圖／中天提供 , 2018.6.24）
王宇婕則透露自己很怕周遭沒有聲音，連睡覺都開著電視，讓曾國城接口，「這就是老人家啊。」巴鈺跟著補上一槍，「妳已經跳過大嬸，直接到奶奶了。」王宇婕聽完立馬「昏倒」在座位上，她也不知道為什麼就是很怕太安靜，尤其在外地時，她睡覺一定開著電燈、電視，就怕太安靜時會聽到有人叫自己的名字，原來，她曾經遇到電視自己打開，於是想說與其這樣，那她自己打開就好，讓大家聽了不知道該笑還是該害怕。該集內容請見25日衛視中文台《一袋女王》晚上11點播出。