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中央社

移民議題歧見擴大 歐盟緊急會談

中央社2018/06/25 00:16
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）義大利新成立的民粹派政府驅逐救援船，矢言不再承擔歐洲聯盟（EU）收容移民義務後，歐盟部分成員國領袖今天抵達布魯塞爾，就移民問題進行緊急會談。

歐盟28個成員國中，有16國參與會談，除了意在修補因分攤收容移民所引發的裂痕，也希望表達對德國總理梅克爾（Angela Merkel）的支持。梅克爾受到執政聯盟夥伴施壓，要求她緊縮對提供庇護的寬容立場。

歐盟上週決定召開緊急會談，希望趕在28至29日的正式高峰會登場前，掃除各國芥蒂。

由於反移民的4個東歐成員國未出席會談，梅克爾和其他國家領袖刻意淡化達成全歐盟移民協議的指望，表示規模較小的臨時協議可能是唯一的出路。

梅克爾抵達會談現場時表示：「今日會談的重點是保護外圍邊界，還有如何減少前來歐洲的非法移民人數。」

她還說：「我們知道，我們無法在歐洲理事會（European Council）針對移民議題提出完整的解決對策。因此我們會針對各國如何互相協助的問題，推動（歐盟成員國達成）雙邊與三邊協議，不要老是等待28個成員國全體（同意），而是應思考什麼（議題）對誰才重要。」

找出移民問題解決對策的迫切性，從救援船生命線號（Lifeline）的困境即可見一斑。在義大利及鄰國馬爾他拒絕發出泊岸許可後，生命線號成為第2艘受困地中海域的救援船。

生命線號載有239名非洲難民。義大利極右派內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）在臉書（Facebook）發文，指稱生命線號運送「人肉」，今天遭負責管理這艘救援船的德國慈善組織痛批。

這個組織發表聲明表示：「親愛的薩爾維尼，這艘船上並沒有肉，而是人類。」

歐盟已出現內部緊張情勢升高的跡象。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天指出，對於拒絕履行義務接納尋求政治庇護者的國家，應削減他們所享有的歐盟福利。

馬克宏諷刺波蘭、匈牙利、斯洛維尼亞和捷克，表示「因歐盟團結大獲好處的國家」不能在涉及難民議題時，就高舉「國家利益」大旗。

長久以來一直反對收容移民的這4個前共產國家，並未出席今天的歐盟緊急會談。（譯者：陳宜君/核稿：林治平）1070624

德保守聯盟因移民內訌 極右...

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