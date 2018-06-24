日本兩度落後不放手 2比2戰平塞內加爾

（中央社俄羅斯葉卡捷琳堡24日綜合外電報導）日本今天展現韌性，在世界盃足球賽H組小組賽上下半場各扳回一次劣勢，終場以2比2與塞內加爾握手言和。

今天是「藍武士」日本和「特蘭加雄獅」（Lionsof Teranga）塞內加爾歷來第4次交手，前3次都是在友誼賽，塞內加爾以2勝1和占上風。

兩隊在本屆世足第一場比賽分別爆冷擊敗對手，以1勝、積分3分在H組並列領先，今天以和局收場後，雙方積分來到4分，能否搶下16強門票還不確定。

開賽第11分鐘，日本防守出現大災難，原口元氣將球頂出，卻落到塞內加爾球員沙巴利（YoussoufSabaly）腳上，沙巴利右腳抽射被日本門將川島永嗣以手擊出，剛好被塞隊馬內（Sadio Mane）膝蓋頂進，以1比0搶得先機。