哥倫比亞火力爆發宰波蘭 保住16強希望

（中央社俄羅斯喀山24日綜合外電報導）「南美神鷹」哥倫比亞今天大吐前一場敗給日本的怨氣，在世界盃足球賽H組小組賽展現火力，以3比0大勝歐洲強權波蘭，保住晉級16強希望，波蘭則確定與下一輪淘汰賽無緣。

世界盃賽前被看好在H組出線的波蘭與哥倫比亞，前一戰分別爆冷敗給塞內加爾及日本，本場都面臨背水一戰，落敗者將在分組踢完後遭淘汰。效力德甲拜仁慕尼黑的波蘭王牌前鋒李萬度斯基（Robert Lewandowski）依舊被鎖死，無法幫助球隊建功。

上半場略顯沉悶的戰況，在第40分鐘出現變化，哥倫比亞展現美妙的團隊進攻，當家球星「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez）從右路傳中，身高194公分的後衛米納（Yerry Mina）縱身一躍甩頭將球頂入網，不負全場滿滿穿著黃色上衣來加油的哥國球迷希望，以1比0占上風。