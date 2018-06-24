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中央社

土耳其總統大選 總統艾爾段自行宣布勝選

中央社2018/06/25 05:26
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社安卡拉24日綜合外電報導）土耳其總統大選投票今天揭曉，根據國營媒體報導，在已開出的96%選票中，尋求連任的總統艾爾段贏得過半選票，艾爾段已自行宣布勝選。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency）報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）贏得53%選票，遙遙領先主要反對黨共和人民黨（CHP）推派的候選人殷斯（Muharrem Ince），殷斯贏得31%選票。

但是，共和人民黨發言人泰澤坎（Bulent Tezcan）召開記者會表示，目前一切言之過早，艾爾段得票最終未必能夠過半。他強調，總統選舉將會進入第2輪決選。

根據規定，總統選舉若無候選人拿下絕對多數，首輪得票最高的兩位候選人將於7月8日展開第2輪決選。

除了自行宣布勝選外，艾爾段並且表示，他領導的執政黨正義發展黨（AKP）及友黨民族行動黨（MHP），在國會選舉中贏得過半席次。

國營安納杜魯新聞社報導，在國會選舉已開出的98%選票中，執政黨正義發展黨（AKP）贏得43%選票，友黨民族行動黨獲得11%選票。

由於民族行動黨表現出人意表，艾爾段得以在國會獲得過半席次支持，對他的未來施政大有幫助，他可自由推動政策。

主要反對黨共和人民黨得票23%，支持庫德族的人民民主黨（HDP）得票11%，跨過10%門檻，在國會享有席次。

現年64歲的土國強人艾爾段2014年8月首次當選總統，是土耳其首位直選產生的國家元首。如果艾爾段勝選將獲5年總統任期，還可連任一次，意味著他可能2029年才交棒下台，連當15年的總統。（譯者：嚴思祺）1070625

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