土耳其總統大選 總統艾爾段自行宣布勝選

（中央社安卡拉24日綜合外電報導）土耳其總統大選投票今天揭曉，根據國營媒體報導，在已開出的96%選票中，尋求連任的總統艾爾段贏得過半選票，艾爾段已自行宣布勝選。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency）報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）贏得53%選票，遙遙領先主要反對黨共和人民黨（CHP）推派的候選人殷斯（Muharrem Ince），殷斯贏得31%選票。

但是，共和人民黨發言人泰澤坎（Bulent Tezcan）召開記者會表示，目前一切言之過早，艾爾段得票最終未必能夠過半。他強調，總統選舉將會進入第2輪決選。