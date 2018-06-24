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世足賽／世足第2輪賽事結束　6隊晉級8隊淘汰

體育中心／綜合報導2018/06/25 07:49
▲哥倫比亞戰勝波蘭，後者確定出局。（圖／美聯社／達志影像）
▲哥倫比亞戰勝波蘭，後者確定出局。（圖／美聯社／達志影像）

世界盃足球賽小組賽第2輪的賽事，在今(25)日凌晨已經全部結束，目前取得2勝的俄羅斯、烏拉圭、法國、克羅埃西亞、英格蘭、比利時等隊都已經確定提前晉級，另外還有8之球隊遭到淘汰。

A組戰況如同世足開踢前外界所預測的一樣，俄羅斯和烏拉圭實力明顯比埃及和沙烏地阿拉伯高出一截，兩隊也快速的取得2連勝，接下來將來爭奪分組第一的位置。

B組方面，摩洛哥吞下2連敗已經確定出局，而剩下3支球隊以西班牙晉級機會最為濃厚，他們只要不輸給摩洛哥就可以確定晉級。而伊朗和葡萄牙則是將在明天凌晨2點展開生死戰，誰贏誰晉級。

至於C組，法國提前晉級，而祕魯則是確定出局，取得1勝1和的丹麥看起來很有機會拿到該組最後一張門票，不過澳大利亞雖然目前勝場還沒開張，但只要下一戰能擊敗祕魯，而丹麥輸給法國，他們仍有機會來晉級。

D組戰情最為混亂，除了克羅埃西亞確定晉級之外，另外三隊目前處於大混戰，本屆比賽開打前被列為強隊的阿根廷，目前跌破外界眼鏡的只拿到1和1負，只能寄望王牌梅西(Leonel Messi)趕快回神了。

E組哥斯大黎加確定出局，剩下3隊都至少有1勝，而巴西則要在下一站來和塞爾維亞正面交鋒，勝負將直接關係到誰能晉級。

而在F組方面，雖然墨西哥已經取得2連勝，但目前還沒確定能出現，因為德國和瑞典、甚至目前吞下2敗的南韓都有晉級機會，因此剩下的兩場比賽場場都很關鍵。

至於G組和H組，英格蘭和比利時已經確定晉級，接下來兩隊將爭奪分組第一；而哥倫比亞、塞內加爾和日本將來爭奪16強最後一張門票。

目前確定出局的球隊有：埃及、沙烏地阿拉伯、摩洛哥、祕魯、哥斯大黎加、突尼西亞、巴拿馬、波蘭。

關鍵字世足賽第2輪
永遠在逆境中搏鬥　盧彥勳堅持自己日本奇蹟踢平塞國　球迷爽跳河慶賀

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