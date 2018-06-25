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盤前財經大事搶先讀2018年6月25日

鉅亨網2018/06/25 08:00
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今日操盤前瞻

台經院發布 6 月景氣動向調查報告
美國 5 月新屋銷售
台積電除息
小米香港招股

法說會：華票
股東會：全家、藥華藥、環球晶、六暉 - KY、華園、新世紀、星寶國際
股東臨時會：商店街
除權息：台積電、美吾華、中連貨、大慶證
增資股上市：億光、醣聯

蘋果新機 Q3 發表 美中貿易戰干擾 代工廠出貨時程有變數

蘋果 (AAPL-US) 今年新機傳有三款將於 9/11 亮相，並於 9/21 開賣，市場估供應鏈 7 月起開始啟動拉貨潮，不過美中貿易戰卻可能投下變數。市場擔憂，台代工廠包含和碩 (4938-TW) 及緯創 (3231-TW) 甚至是鴻海，代工廠出貨時程恐受影響。閱讀全文...

離岸風電風場遴選與競價均公布 明年前須取得電業籌設許可

離岸風電風場遴選與競價結果均已公布，經濟部將於 7 月陸續與業者簽約，取得併網容量的風場，必須在 2019 年前取得電業籌設許可，且若未能在時間內如期完工，將會由其他風場業者遞補容量額度。閱讀全文...

〈觀察〉鋼鐵產品供需狀況不同 爭取豁免 232 條款費思量

由美國發動的貿易戰正方興未艾，包括全球股市都因此出現劇烈波動，對於鋼鐵廠來說，影響更直接的是 232 條款，統一增加 25% 的關稅，但各種產品競爭狀況不同，要統一爭取豁免還是放棄豁免憑各自本事，不僅廠商各有盤算，更是政府必須通盤考量的問題。閱讀全文...

〈觀察〉台灣超額儲蓄續升高 四大外銀積極搶進財富管理

由於資本市場投資不振，台灣已連 5 年累積超過新台幣 2 兆元的超額儲蓄，這也讓財富管理的必要性日益增加，而向來深耕且不斷拓展台灣財富管理市場的花旗、星展、匯豐以及渣打等四大外銀，積極搶攻台灣的財富管理市場。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉多頭有其長期的猶豫！

2018 年 6 月 13 日晚上，Fed 再度第七次升息一碼；將聯邦資金利率由原有的 1.5% 到 1.75% 水準、拉高到 1.75% 到 2%。由於在該次會議之後文章聲明，Fed 主席鮑爾提幾點對美國經濟觀點，致使當時美國股市、與之後開盤全球股市多單日全面下跌；因為股市失色，因此被解讀為鴿派匿跡、鷹派抬頭。閱讀全文...


 

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台灣主要報紙重要財經新聞 ...台股盤前─台積電除息秀登場...

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