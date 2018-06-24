台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月25日

儘管美中貿易大戰升溫衝擊全球資本市場表現，波及台股上周也震盪盤軟，不過由於今（25）日台積電等 70 檔個股將進行除權息交易，共計將發放現金股息近 3,000 億新台幣，法人預期將成為挹注股市動能的新資金活水。

在中國通訊界極具影響力的中國工程院院士鄔賀銓，將於明（26）日率團來台參加「5G 暨物聯網發展趨勢高峰論壇」，為兩岸重量級企業開啟了 5G 以及物聯網領域的對接合作大門。

為支持小微企業發展以及進一步推動「債轉股」，中國人民銀行昨（24）日再出招，宣布自 7 月 5 日起針對部分銀行「定向降準」，下調存款準備金率 0.5 個百分點（2 碼），總計將釋出約 7,000 億元人民幣資金，不僅遠高於外界預期，亦創下今年以來單次降準釋出資金的最大規模，顯示官方支持企業發展的決心。