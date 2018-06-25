便服救人要懲處！溺者妻一封信求情　小隊長淚：大過也值

本月 9 日，一名男子前往澎湖望安島浮潛卻不慎溺水，當時消防小隊長蔡曜任等人經過，第一時間加入搶救，不料事後卻遭上級以「未依規定著裝」為由議處，消息曝光後引發討論；而獲救溺水者的妻子在 24 日晚間也寫了一封信給蔡曜任，表示「若非你們及時接援，外子早已一命嗚呼，懇請各位長官從輕發落！」

蔡曜任昨天晚間在臉書上 PO 出溺水者妻子的來信，透露自己收到私訊時，感動到紅了眼眶，「我還能說什麼呢？就算記大過也值了！」

這封來信寫道，事發當時，現場眾人輪替急救，她的先生則吐水睜眼、氣若游絲；緊接著 119 接棒，開啓了最佳模式的黃金救援，才能爭取到更多時間，與死神拔河。她誠摯地感謝兄弟們的快速援手，否則先生早已回天乏術一命嗚呼！

信中寫道，她事後得知蔡曜任因備勤未著正式服裝出援救人，必需受罰，因此想到消防單位幫忙緩頰，畢竟蔡在當下是備勤狀態，就算未著裝符合一般性，頂多只是裝容不整，與救人之急務相較之下，孰輕孰重？她盼望各位長官能夠從輕發落。

收到這封信的蔡曜任表示，自己當下立即感動到紅了眼眶。他感性表示：「我關心的是把人救活，人家關心的是服裝不整；我是一個小隊長，一個在長官眼中不夠格的幹部，人家笑我只能 PO 文取暖，至少我有機會取暖，換了別人可能什麼也不敢吭，我很幸運，總是能谷底反彈，我不氣餒，因為我還想見證下一個奇蹟，或許我的任性總是讓人家不喜歡，說我自以為是，但我仍是深愛消防工作的，真的！」