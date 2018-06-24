台積電除息 台股後市指標

道瓊工業指數上週五收漲119.19點，漲幅0.49%；標準普爾500指數漲5.12點，漲幅0.19%；那斯達克指數跌20.136點，跌幅0.26%。

（中央社記者張建中台北25日電）美股上週五漲跌互見，道瓊工業指數大漲逾百點，科技股為主的那斯達克指數則下跌20餘點。法人認為，台積電今天除息，表現強弱，將是牽動台股後市的關鍵指標。

台積電除息前夕，外資連續6個交易日共賣超8萬2316張，棄息賣壓湧現，分析師認為，主要是台積電第3季營運出現雜音，在高階智慧手機或挖礦需求疲軟下，旺季效應恐受影響。

不過，自營商連續3個交易日共買超1萬1330張，押寶台積電除息行情意味濃厚，台積電上週五股價收在227.5元，漲1元，漲幅約0.44%，台積電美國存託憑證(ADR)上週五也漲0.5美元，漲幅約1.33%。

除台積電外，國泰金與富邦金將緊接著於26日除息，南亞科也將於28日除息，將是左右本週台股走勢的重要指標，也將是市場關注焦點。（編輯：黃國倫）1070625