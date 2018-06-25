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台股盤前─台積電除息秀登場 還有3000億元要入市

鉅亨網2018/06/25 08:11
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台北股市今 (25) 日進入股東會的最後一周，不過，重頭戲的台股市值王台積電 (2330-TW) 在今天登場，同時，預計本周起除息的包括國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 等重量級 70 檔個股，將為台股注入高達 2990.92 億元資金活水，此一效應將逐步發酵。

但包括台積電除息而注入台股資金並不是今天馬上發生的事件，但是台積電今天除息，馬上為台北股市集中市場加權股價指數蒸發近 70 點；證券分析師黃漢成則提醒，在投資人密切在上周留意台積電的賣壓同時，其實是機構、法人、高資產投資人為規避因參與台積電高股息除息的賦稅師形同「棄息」賣出，但這些資金在今天可望重新伺機買回股持。

至於在上周六早晨收盤的美國股市收盤數據方面，投資人試圖擺脫美國與中國之間的貿易緊張，美國股市週五收高。能源類股上漲，提供了美股大盤強勁並有效支撑。但是科技股下跌，則拖累了 Nasdaq 指數走低。收盤道瓊工業平均指數收高 119.19 點或 0.49% 至 24580.89。Nasdaq 指數收低 20.14 點或 0.26% 至 7692.82。S&P 500 指數收高 5.12 點或 0.19% 至 2754.88。費城半導體指數收低 10.01 點或 0.72% 至 1371.00。

而在假日間發生的重大事件為中國大陸宣布救市的決心，大陸的中國人民銀行 24 日在官網發布，決定從 7 月 5 日起，下調國有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行等人民幣存款準備率 0.5 個百分點，預計釋放人民幣 7000 億元（折合約新台幣 3.3 兆元）。

此一公告指出，為進一步推進市場化法治化「債轉股」，加大對小微企業的支持力度，中國人民銀行決定，從 2018 年 7 月 5 日起，下調國有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率 0.5 個百分點。並鼓勵 5 家國有大型商業銀行和 12 家股份制商業銀行運用定向降準和從市場上募集的資金，按照市場化定價原則實施「債轉股」專案。

證券分析師張陳浩指出，以往全球央行目標有包括穩定物價，經濟成長。但中國人民銀行以支持「債轉股」的明白說法，相當罕見；後續效應待觀察。

證券分析師黃漢成認為，台股目前市場焦點除在台積電的除息秀之外，上周的被動元件、矽晶圓、蘋果概念股的震盪換手，大盤守住季線及半年線並可望成為大盤支撐，都將是本周上攻的主力部隊。

大盤日 K 線圖

 

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