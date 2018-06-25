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港股盤前—中央組合拳維穩　A股及港股應可借勢反彈

鉅亨網2018/06/25 08:20
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今天推介 : 銀河證券（6881）

1）港股週五低開高走，早段曾因 A 股繼續走弱而下跌 206 點至本年的新低 29089 點，及後 A 股反彈倒升，港股也扭轉劣勢而轉升，最高曾上升 150 點而收升 43 點。大市成交按日下跌約 4.3% 至 991 億。滬深港通成交金額按日也大跌 30.7% 至 85 億，流向方面又轉為淨流入，但金額只是約 3 億。

板塊方面，半導體及大價內銷股走勢較佳，醫藥、教育及物業管理等之前強勢板塊普遍也不俗；舜宇（2382）、中資証劵商等週四弱勢股也有反彈。人民幣敏感股內航及紙業則仍較弱。做空方面，佔大市成交大幅回落至 10.2%，是六月的新低。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區下移至 30400-30499，牛証則在 29000-29099。

簡評：A 股上週五的 V 彈或許是受監管新例，和憧憬中央在週末有新措施出台所致。監管新例是指令證劵商在大額押股平倉前，需向政府申請批准，不能強行平倉。據內地傳媒報導，A 股巿場已抵押股份參考市值高達 6 萬億人民幣，若股市持續下滑，強行平倉勢必令股市雪上加霜。筆者覺得新例是治標不治本，過度抵押才是問題的根源；不過，人行於週日宣布降準（見下列第 2 點），且力度亦比市場預期為大，雖則釋放的資金用途有所限制，但這組合拳應令 A 股有所反彈。

港股上週五在早市屠牛後也隨 A 股反彈，當然成交不足千億，信服力也不會強。要注意的是 H 股指數上週五還要小挫收場，南下資金和做空則較正面。由於美股、ADR、油價和人行降準等原因，港股今天理應造好；內銀、內房、石油、油服和之前的重災區中資證券商會是焦點。

2）為進一步推進債轉股，人民銀行宣布，從今年 7 月 5 日起下調國有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率 0.5 個百分點，合共釋放人民幣 7000 億元。當中 5000 億元用於支持市場化法治化債轉股項目，同時推動相同規模的社會資金參與。另外 2000 億元主要用於支持相關銀行開拓小微企業市場，發放小微企業貸款，進一步緩解小微企業融資難融資貴問題。

3）石油出口國組織增產少於預期，加上有報道稱部分美國官員試圖重啟中美貿易談判，在金融及石油股領漲下，道指結束八連跌並一度大漲 201 點，收市上升 119 點或 0.49%。標指則上升 0.19%。納指因亞馬遜及特斯拉拖累回吐 0.26%，紐約期油大漲逾 4%。十年期國債債息下滑至 2.895%。港股 ADR 上升 123 點，相當於恆指 29462 點水平。

4）新股訊息 
小米（1810）今天開始公開招股，招股價介乎 17-22 元，一手 200 股。6 月 28 日正午截止認購，7 月 9 日上巿買賣。

5）個股消息：
佳兆業 （1638）- 公布就分拆佳兆業物業在主板獨立上市，上週五已遞交上市申請表。
粵運交通 （3399）- 與騰訊雲訂立戰略合作協議，合作推進互聯網 + 出行服務業務。
永達汽車 （3669）- 公司主要股東及 2 名董事增持股份。
中鋁 （2600）- 公司宣佈控股股東將在未來 12 個月，視乎環境，增持人民幣 4-10 億元股份。

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關鍵字小米港股人行定向降準headline
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