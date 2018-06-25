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中央社

全球鋼材消費增 中鋼增高級品拉大競爭優勢

中央社2018/06/25 08:38
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北25日電）世界鋼鐵協會估計，今年全球鋼材表面消費量增為16.48億公噸，但卻有貿易戰等因素干擾。中鋼認為，惟有積極開發高附加價值產品，提升高品級鋼品訂單才能確保獲利成長。

中鋼引用國際貨幣基金(IMF)預估今年全球經濟成長率為3.9%，未來兩年全球經濟活動更強勁，其中美國受惠於減稅政策將激勵企業投資，成長率上調至2.7%，為所有先進經濟體中最高者，而中國大陸經濟增速將逐漸放緩，預估成長率將略減為6.6%。

但在鋼鐵產業方面，今年中國大陸持續從供給端減少供應，今年將再減少3000萬公噸，同時會推動鋼企重組整併，以提升產業集中度，將有助緩解全球鋼鐵供給過剩壓力，預計今年中鋼集團可維持穩定的鋼品銷售量。

中鋼今年規劃鋼品銷售總量為941萬公噸，其中內銷574萬公噸、外銷367萬公噸。中鋼集團鋼鐵部門銷售量目標1528萬公噸，其中內銷984萬公噸、外銷544萬公噸，與往年差別不大。

不過在國際間因為貿易戰氛圍濃厚，美國以232條款對台灣鋼鐵產品進口課徵25%關稅，雖然政府正在向美國極力爭取豁免，以降低對台灣鋼鐵產業的衝擊，但中鋼認為，重點應該是強化高品級鋼品供應，創造高品級鋼品的不可取代性，並強化市場需求，根本不用煩惱關稅問題。

中鋼指出，中鋼從多年前便轉型生產高利潤的高品級鋼品，去年全年高品級鋼品的訂單比率達46.98%，中鋼今年仍以積極開發高品級及高附加價值新產品為重要目標，提高新產品及高品級的比率，希望很快能超過一半以上的訂單都是高品級鋼品，同時訂定合理有效的激勵措施，快速爭取訂單，維持出貨順暢，如此才能衝刺中鋼集團全年合併營收新台幣4000億元目標，並確保獲利成長。（編輯：黃國倫）1070625

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