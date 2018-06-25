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中央社

去過還想再去 蒙馬特迎觀光潮但沒失本質

中央社2018/06/25 08:58
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎特稿）4年一度的世界盃足球賽熱鬧開踢，巴黎蒙馬特（Montmartre）最知名的店家之一「雙磨坊」咖啡館，架起大型投影螢幕，天花板吊掛著各國國旗，營造競賽氣氛。

蒙馬特在某些地方與台灣的九份相似，地勢相對周圍較高，有長長的階梯令遊客爬得氣喘吁吁，氣氛和歷史與周邊市鎮明顯不同，也都是知名電影的取景地。

但若九份這個礦坑小鎮是因電影「悲情城市」和盛傳為日本動畫「神隱少女」的場景靈感來源，才開始受觀光客歡迎，蒙馬特則早在百年前，就因藝術家和作家駐足而盛名遠播。

2000年代起，「艾蜜莉的異想世界」（LeFabuleux Destin d’Amelie Poulain）、「午夜巴黎」（Midnight in Paris）等電影在蒙馬特拍攝，且在全球賣座，遊客更是前仆後繼來此造訪。

若以蒙馬特必經之地聖心堂（Sacre-Coeur）參觀人數推算，蒙馬特每年約有1000萬到1200萬人次遊客。

蒙馬特位於巴黎北區的小山丘上，本為獨立於巴黎之外的村落，1859年才歸屬於巴黎市。

從歷史、地理位置、地形和氛圍來看，蒙馬特都與巴黎其他地區不同，至今也仍保有這份獨特性，有些居民自稱「蒙馬特人」（Montmartrois），這裡有自己的報刊，甚至專屬的旅遊中心，是巴黎僅見。

這個小村落的景點密集，除了聖心堂，還有小丘廣場（Place du Tertre）、狡兔酒吧（Au Lapin Agile）、紅磨坊（Moulin Rouge），不喜歡觀光氣息的人，也能在巷弄裡找到漫步的幽靜。

蒙馬特旅遊中心專員拉赫巴（Nadia Laraba）接受中央社記者訪問時說，這裡一年四季都有活動，最盛大的是秋天葡萄採收節（Fete des vendanges），每年吸引多達50萬人次參與，另外還有清倉市集、復活節獵蛋、本地自釀酒的試飲等，遊客永遠會有新發現。

不久前，台灣人熱烈討論墾丁等景區的商家高價販售飲食，在蒙馬特沒有這種現象。

拉赫巴解釋，根據蒙馬特所在的巴黎第18區區公所決議，商家必須遵守合理物價，違反規則就要繳罰金；若旅遊中心發現商家不合理拉抬價格，「我們也會提醒他們，不要讓遊客不願意再回來」。

訪問到一半，兩名南美遊客走進旅遊中心，詢問「艾蜜莉咖啡館」怎麼走。

拉赫巴替他們指路之後說，她最近碰巧在露天咖啡座遇到「艾蜜莉的異想世界」導演尚皮耶．居內（Jean- Pierre Jeunet）。

居內拍這部片時，沒料到會如此受歡迎，但也正好替蒙馬特做了絕佳宣傳，電影上映後，很多遊客特地來此尋找電影場景。

拉赫巴說：「那些地方，我們本地人每天經過，不覺得有什麼特別，卻在全世界引起這麼大的迴響，就像明信片風景一樣具有浪漫風情，吸引一波又一波觀光客，還有導遊專門推出『追尋艾蜜莉足跡』的行程。」

但她認為，「蒙馬特仍是蒙馬特」，本質並不因為電影帶來的人潮而改變，那些地方以前存在，10年、20年後也一樣存在，只是電影把這些尋常風景變得更突出、更受關注而已。

眾多遊客追尋的「艾蜜莉咖啡館」，其實就叫「雙磨坊」咖啡館（Cafe des deux moulins）。這間小店之所以出名，正是因為「艾蜜莉的異想世界」，情節設定主角艾蜜莉在這裡當侍者，影迷自然不會錯過。

真正在「雙磨坊」工作的侍者說：「電影於2001年上映，已經這麼久了，直到今天還有很多人為這部電影而來，店裡超過80%的客人都是觀光客。」

這間咖啡館的菜單上，有一項「艾蜜莉點心套餐」，包含一杯熱飲及焦糖布丁，許多觀光客喜歡仿效電影情節，拿湯匙在脆焦糖上輕敲，且一定要在店內一角的艾蜜莉海報前拍照留念。

這樣一份套餐售價10.9歐元（約新台幣385元），比起巴黎其他地區，並不特別貴。

蒙馬特做為巴黎最受歡迎的地點之一，到底有沒有因為逐利而失去原有風情，需要長期對照才能得知，法國遊客羅絲瑪麗（Rose-Marie）和丈夫艾維（Herve）的想法或許值得參考。

30年前，他們新婚時來過蒙馬特，相隔這麼長時間，才又舊地重遊，很容易覺察到不同。

羅絲瑪麗說：「那時候，小丘廣場上還沒有這些餐廳和酒吧，只有畫家、樹蔭和幾張長凳，我們可以悠閒地與畫家聊天；現在改成餐廳，可以吸引觀光客，但沒有過往的氣氛了。」

他們為慶祝結婚紀念日，重回這個曾經帶來快樂回憶的地方，好在他們發現，變調的只有這個廣場，記憶裡的小巷弄和小角落仍然美麗寧靜，一如往昔。

羅絲瑪麗慶幸地說：「我們沒有失望，以後也還會再來。」

根據觀光中心調查，有9成受訪遊客對蒙馬特感到滿意，反覆重遊的人也很多，拉赫巴對這個結果感到自豪，並歸功於每一環節的用心付出。

「這是整條產業鏈的努力，除了有我們提供資訊外，還必須旅館貼心接待，餐廳侍者溫柔地用不同語言說明菜單，藥妝店或紀念品店也要好好服務，每一處都獲得正面評價，遊客才會想再回來；如果他們只在旅遊中心得到妥善服務，但對旅館、餐廳、商店印象不好，那真的太可惜了。」（編輯：紀錦玲）1070625

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