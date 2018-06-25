蘋果傳攻眼球凝視追蹤 動態調整螢幕功能

外媒先前報導，蘋果鑽研眼球追蹤系統，可應用在混合實境（MR）裝置，未來可應用在遙控無人機、虛擬測試環境等。

透過這些輸出入介面的新設計，可讓使用者動態地調整電子裝置螢幕功能。

國外科技網站Patently Apple報導，蘋果在電視和電腦的輸出入介面設計傳出新進展，發展眼球凝視追蹤系統，可以蒐集定點凝視的數據，此外，也可以設計生物辨識感測元件，蒐集手勢辨識的數據資料。

眼球追蹤系統可以計算使用者眼球的位置和移動方向，可以衍生應用於心理學、心理語言學、市場行銷統計，以及人機介面互動等。

蘋果積極深耕各種辨識追蹤技術。外媒日前報導，蘋果布局超音波指紋辨識感測元件技術，可以辨別使用者觸控表面螢幕的位置，更進一步識別使用者觸控的生物辨識資訊，藉此應用在安全控制和信用交易領域。

外媒先前也報導，蘋果研發聲學觸控檢波（acoustic touch detection）技術，結合飛時測距（time-of-flight）3D感測，以及聲學影像重建技術，可以應用在手指觸控或觸控筆等領域。

蘋果也傳出在筆記型電腦上方裝設特殊型照相鏡頭，可以追蹤使用者操作筆電的手勢移動，追蹤的範圍可以涵蓋整個加長型觸控板。

Patently Apple分析，這代表蘋果正在研發可以追蹤和解讀使用者手勢移動的特殊型照相鏡頭。（編輯：楊玫寧）1070625