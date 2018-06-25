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紐西蘭航空年底直飛　原民毛利人搶先來台慶新年

記者陳致宇／台北報導2018/06/25 09:45
▲在紐西蘭航空開航前，紐西蘭商工辦事處首次將毛利新年節的傳統帶來台灣。（圖／記者陳致宇攝）
▲在紐西蘭航空開航前，紐西蘭商工辦事處首次將毛利新年節的傳統帶來台灣。（圖／記者陳致宇攝）

每年 6 月，當昂宿星團（ Matarik ）出現在夜空中，就代表紐西蘭原住民毛利人的新年到來。今( 2018 )年在紐西蘭航空即將開航之際，紐西蘭商工辦事處首次將毛利新年節的傳統帶來台灣，同時會舉辦一系列慶祝活動。


▲毛利新年的慶祝活動在收成後舉行，所有人聚集一起緬懷祖先、彈奏音樂、共享美食。（圖／記者陳致宇攝）

傳統上，毛利新年的慶祝活動會在收成後舉行，所有人聚集一起緬懷祖先、彈奏音樂、共享美食，餐桌上的大餐是利用傳統土窯製成，在地上挖一個坑，將蔬菜、肉類放入，用土覆蓋後，再藉由燒得炙熱的石塊悶煮，是毛利人特有的料理手法。


▲利用傳統土窯烹調美食，是毛利人特有的料理手法。（圖／記者陳致宇攝）

紐西蘭商工辦事處駐台代表涂慕怡表示，台紐雙方過去 5 年雙邊貿易成長超過 20% ，此次為首次將毛利新年在紐西蘭、澳洲以外國家舉辦，希望透過這樣獨一無二節慶，讓毛利人與台灣原住民相互連結，分享彼此的文化、美食、音樂和電影。


▲台灣原住民與毛利人具有相近的文化及血緣關係，特地於活動中演出傳統的慶祝舞蹈。（圖／記者陳致宇攝）

目前台鈕間航班有中華航空營運， 3 月起以 A350 執飛台北至澳洲布里斯本，之後再延飛至奧克蘭機場；紐西蘭航空則將於 11 月起開航台北─奧克蘭直飛航線，據了解，為顯示對台灣市場重視， 7 月紐航將正式來台設立分公司，而非過去以代理方式營運。
 

關鍵字紐西蘭航空毛利新年奧克蘭中華航空原住民
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