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娛樂

唐綺陽星座運勢／天蠍射手注意突來任務巨蟹雙魚別玩曖昧

文／唐綺陽2018/06/25 09:38
▲唐綺陽是許多星座迷崇拜的國師級人物。（圖／大慕影藝提供，2018.06.15）
▲唐綺陽是許多星座迷崇拜的國師級人物。（圖／大慕影藝提供，2018.06.15）

【唐綺陽星座運勢週報6/25-7/1】
重要星象：日、水皆在巨蟹，火逆形成五星逆行
太陽、水星皆在巨蟹，感覺強烈、創作能量強，也容易情緒化。想要居家裝潢或是關心家人，勇敢面對內心黑暗，找人訴說心事。火逆形成五星逆行，老友相聚及團體活動機會增多，網路及社團問題凸顯浮現，參與活動要注意安全、避開危險。

工作注意：白羊、天蠍、射手、魔羯
白羊：被賦予重任，名聲地位蒸蒸日上
天蠍：面對突如其來的任務，要有自信、一鼓作氣完成，避免拖拉
射手：遇到天馬行空的提案，聽聽看也無妨
魔羯：說話直接、不禮貌的人，其意見或許有參考價值

桃花注意：金牛、雙子、巨蟹、雙魚
金牛：有機會遇到年紀較長者，可考慮發展戀情
雙子：有種頻道對不上的狀況，要調適心情
巨蟹：桃花多，要明確表態，別玩曖昧
雙魚：看似周遭年輕桃花一朵朵，只是不需要想太多

財運注意：處女、水瓶
處女：有正財運，用心努力就能看得到成果
水瓶：財運、購物運大開，過去努力有所回報

健康注意：獅子、天秤
獅子：健康與工作量相關，別因工作而廢寢忘食
天秤：小心腦神經衰弱，避免用腦過度，注意交通問題

 


周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道  
https://www.youtube.com/watch?v=p7oNZwfZjsQ

關鍵字唐綺陽星座運勢國師天蠍座射手座
女神許維恩坦承「愛吸」　專買這物

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