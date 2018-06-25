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中央社

脫歐不遠 調查：五成歐盟企業領袖削減英投資

中央社2018/06/25 09:34
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社法蘭克福24日綜合外電報導）英國公投通過脫離歐洲聯盟（EU）兩年後，根據一項針對800名企業主管進行的調查顯示，英國即將脫歐已經導致歐盟其他國家將近一半的大型企業削減在英投資。

路透社報導，國際通商法律事務所（Baker &McKen）這項調查也顯示，3/4企業領袖希望歐盟對英國讓步，俾以確保英國2019年初脫離歐盟後，雙方能有更好的貿易關係。

國際通商法律事務所杜塞道夫分所的湯姆斯（Anahita Thoms）說：「顯而易見，尤其是德國企業，認為英國脫歐對企業不利。」

德國工業聯盟（BDI）上週警告，英國正步向失序脫歐，恐導致災難性後果。

空中巴士集團（Airbus）已經提出警告，英國如未能在脫歐前，順利達成協議，恐迫使空巴重新考慮公司的長期立場，數以千計的英國就業恐不保。

然而，英國首相梅伊（Theresa May）發言人表示，政府相信可以和歐盟達成一樁好協議，以確保雙方之間自由且無摩擦的貿易。

調查中問到懲罰英國脫歐或持續以優惠條件進行貿易，何者重要時，96%受訪者認為貿易比教訓英國來的重要。

大多數受訪者也認為歐盟談判團隊在進行英國脫歐後的貿易協議磋商時，未適當諮詢企業領袖的看法，或者將他們的看法列入考量。

國際通商法律事務所說，2/3受訪者表示，他們想要一個自由貿易協定，同時也有45%受訪者贊成關稅同盟。

國際通商法律事務所的這項調查，訪問了在法國、德國、瑞典、愛爾蘭、西班牙和荷蘭等其他歐盟國家、年營收至少2.5億英鎊（約3.3億美元）的企業主管。（譯者：劉淑琴/核稿：鄭詩韻）1070625

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